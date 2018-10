Protesta de trabajadores de Toledo: bloquean acceso a un depósito de la cadena

El Sindicato de Empleados de Comercio realiza este miércoles una ruidosa protesta en la puerta de un depósito de mercadería de supermercados Toledo, ubicado en el kilómetro 3.5 de la ruta 88. El gremio reclama que durante el último paro nacional del pasado 24 de septiembre, que no contó con transporte público por estar adherido a la huelga, muchos empleados no pudieron concurrir a su trabajo, sin embargo la empresa descontó el día.

En diálogo con 0223, Darío Zunda, secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, se mostró sorprendido por la “falta de diálogo” de la firma y lo atribuyó a cambios en la dirección de la empresa, “que ahora está bajo la dirección de Bernabé Toledo, uno de los hijos de Antonio Toledo”.

“Pedimos dos temas centrales: una es la devolución del dinero del día de paro de la CGT, que por razones de fuerza mayor, mucha gente no pudo ir a trabajar. A pesar que hubo buena voluntad de los trabajadores, con un 80% de empleados que fueron ese día a `dar una mano´, la empresa les devolvió un cachetazo: intempestivamente a las 18 de esa jornada, decidió cerrar y al otro día quería que los trabajadores les devolvieran las horas. Además de no pagar a los que hicieron paro. Esto es una provocación y no lo vamos a permitir”, remarcó Zunda.

En ese punto, detalló que “hay descuentos de 1800 a 2500 pesos”, además de la falta de pago de unas 10 carpetas médicas “que se venían pagando, haciéndose cargo el 50% la empresa y el resto las ART y ahora decidieron suspenderlos”.

Por tal motivo realizarán este viernes una nueva manifestación frente a la planta de aves del Parque Industrial, la próxima semana a la Planta de chacinados en la avenida Champagnat y sobre los distintos hiper y supermercados de la firma marplatense.