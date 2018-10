Paro contra el presupuesto 2019: “Si se aprueba, va a perjudicar a todos los argentinos”

En abierto rechazo al presupuesto 2019 que se debate desde esta mañana en la Cámara de Diputados, las principales organizaciones sindicales del país realizan este miércoles un paro nacional.

En Mar del Plata la jornada de acción gremial se concentró frente a la Catedral, donde los referentes locales de ATE, AJB, Suteba, APU, ADUM y la CTA Autónoma advirtieron que de aprobarse el proyecto del gobierno de Mauricio Macri, habrá importante recortes en salud pública, educación y justicia, “a pedido” del Fondo Monetario Internacional.

En diálogo con 0223, Ezequiel Navarro, secretario general de ATE local, justificó la medida de fuerza en rechazo al presupuesto 2019, que prevé un ajuste de entre el 30 a 35%. “Habrá un recorte en salud de 1000 millones de pesos que sin embargo, contempla pago de la deuda externa sin ningún tipo de recomposición hacia los trabajadores y trabajadoras”, remarcó el dirigente.

Por su parte Pedro Sanllorenti de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM ) mostró su preocupación por los recortes en educación, ciencia y tecnología o salud. “Este es un modelo económico que ya vivimos, que terminó en 2001. Esperamos que también este termine”, indicó.

Convocados por la Ctera, los docentes pararon en todo el país en contra del presupuesto que el oficialismo busca aprobar este miércoles. En esa cuestión, Susana Aranguren, secretaria gremial del Suteba General Pueyrredon adelantó que “hubo un alto acatamiento del 90% en este distrito y en Mar Chiquita” y explicó que lo que se debate en el Congreso, "afectaría en alrededor del 40% el presupuesto en educación".

“Si se aprueba habrá un 78% menos en infraestructura, 70% menos en la construcción de jardines de infantes y un 30% menos en capacitación docente”, precisó.

Atentos a cómo puede afectar el presupuesto en la Universidad Nacional de Mar del Plata, María Victoria Schadwill, dirigente de APU, advirtió que la escasa partida presupuestaria “congela la planta porque no tenemos ingreso de personal. Los compañeros se están jubilando y no están reponiendo cargos. Nos están vaciando”, remarcó.

En ese contexto, agregó que este vaciamiento se da por ejemplo en la Facultad de Medicina, que “con mucho esfuerzo está sosteniendo con personal propio, reciclando de otras áreas. Estamos luchando por una presupuesto mucho más amplio, que permita sostener las carreras y la universidad pública”.

Alberto Agote, secretario general de la AJB, advirtió que el presupuesto que quiere ser aprobado por el oficialismo “es un ajuste de las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras judiciales”.

En ese punto, puso como ejemplo lo que sucede en la actualidad en las dependencias judiciales como el Tribunal de Trabajo 5 y 6 y el Juzgado de Garantías 3, “que no se ponen en funcionamiento por la falta de presupuesto, porque no tienen personal designado y no tienen lugar físico para trabajar. Empeora el servicio de justicia y da una respuesta más deficiente a la demanda de la población de Mar del Plata”.

Por último el dirigente de la CTA Autónoma Diego Lencina subrayó que los importantes ajustes al estado, “no van hacia la timba financiera, que es la única que se beneficia con este modelo” y razonó que en la seguramente maratónica sesión legislativa “se van a ver que congresistas están del lado de los trabajadores”.