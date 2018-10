Ciano: "Dicen ‘Haciendo Juntos’ y Arroyo se aísla de la gente"

"Lamentablemente en Mar del Plata estamos viviendo una serie de problemas que requieren de una solución pensada entre todos, con la participación de distintos sectores que representen en amplia mayoría a los vecinos. Ese es el espíritu del Consejo Económico y Social por el que hace meses venimos pidiéndole al intendente Arroyo una respuesta y cuando finalmente lo hace, queda al descubierto que además de su narcisismo se cree omnipotente, olvidándose que sin escuchar a quienes quieren ayudar, lo único que logra es aislarse de la gente", expresó el concejal Ariel Ciano al recibir el informe sobre el proyecto en cuestión.

"Lo que más curioso nos resulta aún, no es sólo que hayan rechazado la iniciativa de convocar al Consejo, sino que además de desconocer la ordenanza que lo avala, afirman que una comisión conformada por varias entidades representativas de la ciudad para ellos no es aconsejable, ya que reduce la fluidez y la comunicación, un argumento por demás insólito si se tiene en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta no sólo promueve al Consejo Económico y Social sino que además hasta designó al frente a Matias Tomboloni, un dirigente opositor a su gobierno, poniendo en práctica la idea de que hoy una ciudad se gobierna con el consenso más allá de los matices", detalló Ciano.

El Consejo Económico y Social al que el dirigente massista hace referencia, lo conforman la Pastoral Social, la Defensoría del Pueblo, las universidades, las cámaras empresarias, organizaciones sindicales de trabajadores, sociedades de fomento y representantes del Plan Estratégico, entre otros.

"A raíz del rechazo del Ejecutivo a nuestra propuesta, es que con el apoyo de varios concejales como el de la UCR, Mario Rodríguez, estemos evaluando la posibilidad de convocarlo desde el propio Concejo Deliberante", agregó Ciano.

"Y si Arroyo necesitaba una muestra de lo urgente que resulta escuchar a quienes pueden ayudar, la imagen con los más de 15 mil jóvenes alrededor del Museo Mar que llegó a la primera plana de los medios nacionales, sería suficiente para considerarlo, al igual que la cada vez más compleja situación con los clubes, los guardavidas, las organizaciones sociales y tantos otros que hoy se expresan en contra de su gobierno", enfatizó el presidente del bloque de concejales del Frente Renovador.

"Más allá de la responsabilidad y la autocrítica que a cada uno nos compete por parte de la situación actual, entendemos que las soluciones deben llegar a través del dialogo y ofreciendo una alternativa distinta. El partido de Arroyo impulsa el eslogan 'Haciendo Juntos' pero no así sus decisiones demostrando un aislamiento total del vecino de a pie y hasta de sus propios votantes", concluyó.