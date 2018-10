Sin respuestas del municipio, organizaciones levantaron el acampe pero continúan la lucha

Pese a la falta de respuestas por parte del ejecutivo local, organizaciones sociales finalmente decidieron levantar el acampe que habían iniciado este jueves frente a las puertas del municipio.

"El gobierno una vez más deja demostrado que no tienen ninguna intensión de resolver el problema del desempleo en la ciudad y mucho menos cumplir con los acuerdos. No le importa el pueblo pobre, y el hambre cero que pregonaban en campaña, era hambre cero por exterminio. No le importa costo político alguno de toda esa situación y tampoco dar palo y represión como respuesta", denunciaron a través de un comunicado los representantes del Movimiento Teresa Rodríguez, Barrios Unidos en Lucha, Cooperativa A Trabajar, Movimiento Argentina Rebelde y CUBA.

"Mantuvimos dos días de álgida lucha del cual sabíamos lamentablemente que la negativa total al diálogo la iban a sostener. Y que también amedrentarían como lo hicieron hace algunos minutos amenazando con la represión, como hacen siempre", remarcaron.

De todas formas, los integrantes de las organizaciones sociales aclararon que "esta medida de fuerza solo es el puntapié de un plan de lucha que desplegaremos con toda la fuerza, hasta lograr trabajo para Mar del Plata".

"Por eso llamamos e invitamos a todas las organizaciones sociales que estamos atravesadas por la misma situación a unirnos en los puntos reivindicativos por trabajo para frenar las políticas de hambre del gobierno de cambiemos", concluyeron.