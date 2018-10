Al final, los guías no pagarán la inscripción

Nunca se sabrá por qué en un momento no querían dar el brazo a torcer y después sí. Pero eso, es superficial, es lo de menos. Lo más importante es el qué y no el cómo. La organización Sportsfacilities informó que los guías de los atletas ciegos no deberán pagar la inscripción para el Maratón de Mar del Plata que se realizará el próximo 4 de noviembre.

Con el correr de la tarde de este jueves, la cara visible de la empresa organizadora, Rodolfo Giordano, se comunicó con Marcos Folgar para darle la buena noticia. El periodista, integrante del grupo "Guias a la Par", había expresado su descontento por esta situación y manejaban la posibilidad de no participar en caso de que no cambiara la decisión.

