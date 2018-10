Llega a Mar del Plata el 5º Encuentro de Familias con Leucodistrofias

Las leucodistrofias son enfermedades poco frecuentes que afectan la sustancia blanca del cerebro. Específicamente, las enfermedades afectan la vaina de mielina, el material que rodea y protege las células nerviosas. El daño en la vaina hace más lentos o bloquea los mensajes entre el cerebro y el resto del cuerpo. La mayoría de las leucodistrofias comienzan en los primeros meses o años de vida. Se estima que un 95 % de los afectados son niños menores de 10 años. Sin embargo, hay varios tipos que no comienzan hasta la adolescencia o el inicio de la edad adulta. Pueden ser difíciles de detectar anticipadamente porque en el inicio los niños parecen sanos. Sin embargo, los síntomas empeoran gradualmente con el tiempo. Las leucodistrofias son enfermedades muy graves y altamente discapacitantes. Los trastornos de la sustancia blanca del sistema nervioso central comprenden más de la mitad de las enfermedades neurodegenerativas pediátricas. Al día de hoy no tienen cura, lo que no implica que no se puedan tratar.

El diagnóstico precoz es esencial dado que los tratamientos disponibles para detener su avance (trasplante de médula ósea y terapia génica) sólo se pueden realizar si la enfermedad se diagnostica a tiempo, es decir, si no se tienen síntomas aún o si se los tiene de manera incipiente. Por el contrario, si los síntomas están avanzados el tratamiento ya no puede ser indicado.