Despedida para varios, y dos cupos disponibles rumbo a cuartos

El fútbol de primera división marplatense ingresará este sábado en el tramo final del año, con la disputa de las últimas fechas de las Zonas Campeonato y Reválida. En el doble turno de 13.15 y 15.15, se definirán los dos cupos restantes para acompañar a Kimberley en los cuartos de final que comenzarán el próximo miércoles.

La máxima tensión estará en la parte baja de la tabla donde entre River, Colegiales y Unión se disputarán una única plaza y los otros quedarán eliminados. Los de Eugenio Ramajo recibirán al duro San Lorenzo de Mariano Piastrellini que también necesitan sumar para mantenerse en Octavos de Final; el elenco balcarceño tampoco la tendrá fácil en su visita a Alvarado que puede escalar al podio; y Unión, con la ilusión de dar la sorpresa, irá al "Juan Montoya" para medirse con El Cañón que también quiere saltearse una instancia de eliminación directa.



En la Reválida está todo más claro aunque aún el orden de los cuatro que jugarán 16vos de final puede variar. Al Ver Verás, el puntero, hará de local ante un Boca que buscará despedirse del Torneo de la mejor manera; Cadetes, que viene de caer con el Duende, se las verá con un Atlético Mar del Plata que levantó en la última parte; Independiente, por su parte, esperará un traspié de los dos primeros para terminar en lo más alto pero para eso deberá ganarle a Huracán; y Peñarol, casi sentenciado al cuarto lugar, irá al Bosque para medirse con Banfield.



Los partidos

Cancha: Kimberley

15:15hs, Kimberley vs General Urquiza (Llona, Mayer y Rodríguez)



Cancha: San Lorenzo

15:15hs, El Cañón vs Unión (Miranda, Foschi y López Omar)



Cancha: River

13:15, Racing vs Once Unidos (Abboud, Gutiérrez e Izza)

15:15hs, River vs San Lorenzo (Mella)



Cancha: Quilmes

15:15hs, Quilmes vs San Isidro (Orellana, González y Díaz)



Cancha: Libertad

15:15hs, Huracán vs Independiente (Millas, Quadarella y Scuffi)



Cancha: Círculo

15:15hs, Círculo Deportivo vs Los Andes (Cingolani, Núñez y Francard)



Cancha: Alvarado

15:15hs, Alvarado vs Colegiales (Aquino, Samatán y Lastra)



Cancha: General Mitre

15:15hs, General Mitre vs San José (Gerez, Contreras y Gómez Kevin)



Cancha: Mar del Plata

15:15hs, Mar del Plata vs Cadetes (Nuesch, Monteagudo y Carmona)



Cancha: Al Ver Verás

15:15hs, Al Ver Verás vs Boca (Mele, García y Loza)



Cancha: Banfield

15:15hs, Banfield vs Peñarol (Campagnoli, Ruíz Díaz y Avero)



Cancha: Nación

15:15hs, Nación vs Deportivo Norte (Mustafá, Arrendazzi y Sampietro)



Cancha: Talleres

15:15hs, Talleres vs Libertad (Sanz, Baquero y Serafini)



Libre: Argentinos del Sud