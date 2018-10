Templo evangélico en Camet: “No haremos nada que no esté permitido”

Luego de que un grupo de vecinos y la empresa Obras Sanitarias expresaran su preocupación por la posible construcción de un templo evangélico en un predio a la vera del arroyo La Tapera, en cercanías al Parque Camet, el pastor Gustavo Gellon confirmó que el predio es de su propiedad y afirmó que no avanzará con ningún proyecto fuera de lo permitido.

Las primeras versiones de los vecinos del barrio Alto Camet indicaban que el pastor había usurpado esos terrenos, algo que había sido desmentido por el municipio. En diálogo con este medio, Gellon sostuvo que siempre puso a disposición de todos los vecinos que fueron a consultarle los documentos que certifican la titularidad y remarcó que la mayoría de los vecinos tiene buena aceptación del proyecto.

Según relató, en 2017 los anteriores propietarios de los terrenos lo contactaron para ofrecerle el lugar. “Ellos averiguaron quiénes estaban haciendo algo por el barrio. Nosotros tenemos el templo y el comedor. Entonces me llamaron para ofrecerme ese predio por un valor simbólico”, explicó el pastor.

A partir de ese momento, se inició todo el proceso administrativo hasta que a fines de 2017 Gellon se convirtió en propietario de esos terrenos. Con esos documentos, comenzó a cercar el lugar y a explicarles a todos los vecinos cuál es el proyecto.

Gellon tiene a su cargo un templo en Beltran 5848 al que asisten unas 250 personas del barrio y el comedor Rey Jesús, en Sciocco 3273, en el que comen 170 chicos por día y otros 130 se llevan viandas. “Queremos ampliar el comedor porque no nos entran todos los chicos. Ese es uno de los proyectos que tenemos para el predio”, dijo.

En ese marco, Gellon admitió que los indicadores urbanísticos no le permiten realizar construcciones permanentes, pero aclaró que impulsarán proyectos con construcciones que sí se permitan. “Queremos hacer canchas de fútbol y también nos gustaría hacer un templo. Pero si no se puede no lo haremos”, aclaró.