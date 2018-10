Llevaron el Estado en tu barrio a Antártida Argentina pero la gente del basural no puede llegar

El municipio instaló en la sociedad de fomento del barrio Antártida Argentina el programa "El Estado en tu barrio", una iniciativa que permite a los vecinos acceder de forma sencilla a gestionar el DNI y realizar otros trámites de Anses, por ejemplo. Sin embargo, la gente del basural, que en este caso debería ser la más beneficiada por la iniciativa, no puede acceder por la distancia que hay entre el predio de disposición final de residuos y la sede vecinal.

No es la primera vez que sucede: hace tres meses, cuando el “El Estado en tu barrio” había recalado en el mismo lugar, un el presidente de la sociedad de fomento se ocupó de trasladar en su auto particular a los recicladores que necesitaban hacer su documento. Esa tarea le llevó numerosos viajes ya que hay decenas de recicladores y recuperadores indocumentados. Si bien en aquel entonces pidió que el municipio destinara un micro para traer y llevar a la gente, se hicieron oídos sordos al reclamo y el problema se repite.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-7-6-16-11-0-la-gente-que-vive-en-el-basural-recibio-la-asistencia-del-estado-en-tu-barrio

“Trajeron el Estado en un barrio para ayudar a la gente del predio pero no pusieron un micro porque dicen que no tienen recursos y los recuperadores no pueden llegar”, sostuvo Pablo Núñez, presidente de la asociación vecinal.

Si bien, dijo, logró acercar a algunos trabajadores al punto en el que se encuentra Desarrollo Social, “la gran mayoría nunca pudo llegar”. “Es que -explicó- son unas 30 cuadras de distancia y la gente aprovecha al máximo el tiempo para ver si logra ganarse unos pesos o rescatar algo para comer con su familia”.

“Es una lástima que gente en situación de extrema vulnerabilidad no pueda aprovechar el programa por el sólo hecho de que el municipio no dispone de un transporte. En esta oportunidad pude alcanzar a algunos, pero no doy a basto”, afirmó, y aseguró que al reiterar su pedido, desde la cartera que dirige Patricia Léniz le respondieron que sólo podrían darle “algo de dinero para la nafta del auto”. “Es una vergüenza”, lamentó Núñez.