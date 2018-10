En el mes de lucha contra el cáncer de mama, una marplatense contó su historia: "Pasé por 5 operaciones, pero lo importante es vivir"

Durante el mes de octubre se conmemora en todo el mundo la lucha contra el cáncer de mama, y en ese contexto Claudia Juárez, una marplatense que debió someterse a 5 operaciones, contó su historia y cómo pudo sobrepasar tantas intervenciones médicas.

"Empezó todo cuando tenía 37 años", contó en diálogo con 0223 la estilista que el domingo pasado llevó adelante una intervención en la peatonal San Martín, junto a personal de la Unión de Estilistas Independientes Internacionales, donde se entregó material informativo sobre cómo prevenir la enfermedad y la mejor manera de realizarse los controles pertinentes.

Además de la concientización, durante la jornada, mujeres, niños y niñas se pudieron llevar un lazo rosa en el pelo, en representación al símbolo de la lucha contra el cáncer de mama.

Hoy Claudia tiene tiene 53 años y cuenta que los primeros síntomas aparecieron como dolor, nódulos y secreciones en determinados lugares del pecho. "Entonces me dieron vitaminas para tratar de disolverlos, pero no se pudo y luego las secreciones se convirtieron en sangre", sostuvo. Fue ahí cuando aprendió que los "pequeños tumores se generan en las glándulas y después producen hemorragias".

Hace dos años fue la última vez que la marplatense entró un quirófano, y aunque el miedo de que otra vez los tumores vuelvan a aparecer, ella se mantiene muy positiva. "Lo máximo que te puede pasar es que te hagan una mastectomía general", dijo y con risas de por medio recuerda que cada vez que entra a un quirófano le aclara a los médicos: "Si tienen que cortar, corten, que luego me pongo una prótesis".

Para la mujer, "lo único importante es vivir". Por eso, resalta la importancia de los controles, para detectar a tiempo la enfermedad y poder tratarla. "Todos los días levantás el brazo y te vas buscado las durezas", indicó.

Cuando recuerda el día que le dieron el primer diagnóstico, se acuerda: "Lo primero que pensás es que te vas a morir, pero después confiás en Dios y pensás que lo que tiene que ser va a ser", dice mientras agradece a su marido por acompañarla e internarse con ella ante cada operación.

"Las heridas, los puntos, se hace difícil retomar la vida intima, ducharse, no quería que me vieran", hace memoria. "Entonces la psicóloga me decía que lo tome como un herida de guerra, pero no es fácil, hay que acostumbrarse a que uno no es la misma", explica.

Las estadísticas dicen que 1 de cada 8 mujeres padece de cáncer de mama, y aunque Claudia fue una de ellas, cada día agradece "estar viva".