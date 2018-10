Nuevo Grand Prix de la Liga Mar y Sierra masculina

Cancha 1

10.30 Fomento vs Dolores

12hs. Dolores vs Once Unidos A

13.30 Fomento vs Once Unidos A

15hs. P1: 1ro A vs 2do B

16hs. 5to: 3ro A vs 3ro B

17hs. Final: Gan P1 vs Gan P2

Cancha 2

10.30 Cedetalvo vs Los Zorros

12hs. Mar Chiquita A vs Cedetalvo

13.30 Los Zorros vs Mar Chiquita A

15hs. P2: 1ro B vs 2do A

16.30 3ero: Perd P1 vs Perd P2