Alvarado quiere volver al triunfo en Neuquén

Más allá de haber perdido el invicto, el colchón de puntos y la diferencia sobre sus perseguidores le da tranquilidad a Alvarado que arranca la segunda fase de la Zona 1 del Torneo Federal A sabiendo que aún en una derrota, finalizará el domingo como único puntero. De todas formas, no se conforma con eso y querrá volver a la buena senda desde las 17, cuando visite a Independiente de Neuquén.

Una semana larga de trabajo, la recuperación de algunos jugadores que descansaron en Viedma por precaución y la salida de Fernando Ponce por el mismo motivo, son las principales novedades del "torito" en la semana. Pero como de costumbre, Mauricio Giganti no dio indicios del equipo y habrá que esperar hasta que el plantel esté en "La Chacra" para conocer los once. Lo que es una fija, es que retornarán Roberto Bochi y Gaspar Gentile, dos de los puntos altos que no fueron de la partida ante Sol de Mayo. La otra modificación, obligada, será en el fondo, donde Martín Quiles y Diago Giménez disputan para ser el segundo marcador central, corriendo a Tomás Mantia al lateral izquierdo en lugar del balcarceño.

Por el lado de Independiente, el conjunto de Diego Trotta viene de revertir un 0-2 con Villa Mitre de Bahía Blanca y el 2 a 2 se vivió como si fuera un triunfo. Por eso, el entrenador apostará a los cambios que le dieron resultado en el complemento para la remontada: Brian Toro y Hernán Azaguate por Ramos y Graziano. El otro que volverá al equipo será Álvaro Klusener, que se recuperó de una lesión y reemplazará a Canales.