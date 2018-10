El futuro ministro de Hacienda de Bolsonaro advirtió que Argentina “no es una prioridad”

El futuro ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, sostuvo que tanto Argentina como el Mercosur “no serán prioridad” para el gobierno de Jair Bolsonaro. El economista adelantó que priorizará una reforma previsional, medidas de ajuste fiscal y de privatizaciones para la gestión que se iniciará en enero de 2019.

"El Mercosur no será prioridad", dijo en Río de Janeiro a periodistas durante una conferencia sobre el rumbo económico que tendrá el gobierno del ultraderechista electo con poco más del 55% de los votos.

Sin embargo, aclaró que el Brasil de Bolsonaro "no romperá ninguna relación comercial" aunque calificó al bloque fundado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay como una "prisión cognitiva" porque impide comerciar unilateralmente con otras regiones.

“No vamos a romper ninguna relación. ¿Si voy a comerciar sólo con la Argentina? No. ¿Voy a comerciar sólo con Venezuela, Bolivia y la Argentina? No; vamos a negociar con el mundo. Serán más países. No seremos prisioneros de relaciones ideológicas. Haremos comercio”.