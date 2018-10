Marcha atrás de Arroyo: Peñarol y Quilmes podrán colocar publicidad en el piso del Polideportivo

Exactamente una semana después de la polémica nota emitida por el municipio horas antes del debut como local de Peñarol y que alcanzaba a Quilmes, donde se les prohibía colocar publicidad en el piso del estadio Polideportivo Islas Malvinas, el intendente Carlos Arroyo dio marcha atrás. Por la mañana, se reunió en su despacho con Domingo Robles, presidente del "Milrayitas", y Jorge Unzué, titular del "Tricolor", y todo continuará como la ordenanza municipal vigente lo establecía.

De este modo, los clubes marplatenses que participan de la Liga Nacional podrán colocar los ploteados ya pautados con sus sponsors, siendo estos ingresos fundamentales para sus presupuestos, "un 30 %", según había indicado Robles.

"Fue una buena reunión. El intendente ha mostrado gran predisposición para destrabar este tema junto al presidente del Emder, Carlos López Silva, y la colaboración del concejal Mario Rodríguez que gestó esta reunión con nosotros", sostuvo Jorge Unzué a 0223. "Se respeta la ordenanza que ya estaba, y queda solucionado este conflicto que se debió a una falta de comunicación y conocimiento hacia lo que los clubes colaboran en lo social", agregó el mandamás de la entidad de Luro y Guido.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-9-26-20-23-0-a-horas-del-partido-de-penarol-el-municipio-prohibe-poner-publicidad-en-el-piso-del-polideportivo

Según sus palabras, Carlos Arroyo no estaba al tanto de la función social que estos clubes tenían para la comunidad. "El Sr. intendente no estaba enterado que cada club viene participando con la comunidad marplatense y participando en lo social dentro de lo que las instituciones pueden brindar. De hecho, como comunidad pagamos al Emder la pileta, la pista atletismo y las canchas de hockey por el profesorado de educación física que nuestro club dicta". Y se refirió a un acuerdo con el municipio: "En Quilmes, tenemos becas deportivas con la Escuela 114, y danzas nativas municipales que practican en nuestro club. El intendente nos pidió ampliar los cupos para algunos barrios alejados, aumentar esa colaboración. Todavía no hablamos de cuántos chicos, pero se acordó que el municipio pondrá a su servicio un transporte para las actividades".

Así, queda solucionado un conflicto que una semana atrás significó un papelón. Peñarol recibía a las 21 a Argentino de Junín, y a las 15 el director de Infraestructura del Emder firmó una nota que hizo estallar todo: “Por la presente se informa que a partir del día de la fecha se prohíbe la colocación de todo tipo de publicidad en el campo de juego del Polideportivo Islas Malvinas”. Por su parte, el Secretario de Hacienda Hernán Mourelle (que poco tiempo atrás había tildado de "chantas" a los dirigentes de los clubes marplatenses, generando un pedido de disculpas de Arroyo) reafirmaba esa postura para "cuidar el piso del estadio".

https://www.0223.com.ar/nota/2018-9-27-20-9-0-conflicto-con-los-clubes-el-municipio-propone-aceptar-becas-a-cambio-del-uso-del-polideportivo

De momento, volvió la paz entre los clubes y Arroyo. Sin piedras en el camino, Peñarol y Quilmes podrán cumplir con sus sponsors. Lo que reste charlar, que sea de modo productivo y no conflictivo.