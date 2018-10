Juegos Bonaerenses: General Pueyrredon finalizó en tercer lugar

Luego de cuatro días de competencia en el marco de los Juegos Bonaerenses, el Municipio recolectó 23 preseas de oro, 12 de plata y 18 de bronce.

En el último día de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses la delegación de General Pueyrredón (450 participantes) sumó 17 medallas, 8 de oro, 4 de plata y 5 de bronce. En la tabla gneral el Municipio se colocó en la tercera posición con un total de 53 preseas (23, 12, 18), por debajo de La Matanza y Florencia Varela. Dos de bronce son de actividades culturales (solista vocal y música rock)

Hoy las medallas se repartieron en básquet, tenis de mesa, voley, atletismo, boccia, básquet 3 x 3 y newcom.

Valentina Casalle con un marca de 5.43 mts. (sub 18 salto en largo), Joaquina Dura acumuló 39050 pts. (sub 14 pentatlón) Matías Bianchi, 13.06 mts., e Indiana Holgado, 11.54 mts., (sub 16 salto triple) se subieron a lo más alto del podio en atletismo. Por su parte, Fiama Liberti en lanzamiento de martillo con un registro de 37.03 mts. se adjudicó la de plata y Maia García en los 400 mts. se quedó con la de bronce con un tiempo de 59”73

El colegio IDRA venció a Vicente López 53 a 45 en el partido por el tercer lugar. En tenis de mesa, Tomás Jopia (sub 16) y Camila Pérez (sub 18) se quedaron con la de plata tras caer, por 3 a 2 (11/6 ; 10/12 ; 5/11 ; 11/4; 2/11) ante Aron LIzaso (Daireaux) y 3 a 0 (7/11 ; 4/11 ; 11/13) ante Bianca Oliva (Pinamar) respectivamente.

El fútbol 7 femenino aportó dos preseas de bronce, en sub 18 Cerrito Sur y en sub 16 Aldosivi venció 1 a 0 a San Fernando.

El voley, por tercer año consecutivo el Club Unión en la categoría sub 18 de quedó con la medalla dorada, hoy tras derrotar a Malvinas Argentinas 2 a 0 (25/21;25/19). Mientras que los varones cayeron en la final ante La Matanza 2 a 0 (20/25 ; 21/25) y se quedaron con la de plata.

En los deportes para personas con discapacidad del básquet 3 x 3 en silla de ruedas y boccia aportaron 3 oros para Pueyrredon. El equipo de CIDELI quedó en el primer lugar de la zona única tras vencer en el primer turno por 6 a 1 a La Matanza y luego ante Ensanada, por 6 a 5 definieron primero y segundo lugar.

En boccia Ángela Romano (Nivel 1 BC 1) venció 3 a 2 a Erica Barreix (Moreno) y Matías Jerez (Nivel 1 BC 3) derrotó a su par de la Matanza, Florencia Honando, por 4 a 3.

Adultos Mayores hoy consiguieron medalla de bronce en la disciplina de Newcom, tras vencer por 2 a 0 a Trenque Lauquen (15/4 ; 15/11)

La delegación de General Pueyrredon hoy también compitió en estas actividades y obtuvo los siguientes resultados: Sapo - 5º Elida Vieyra; Salto en largo - 4º Agustín González 6.32 mts. (sub 18); Tenis de mesa - 4º Guadalupe Baigorria (sub 14); 80 mts. - 6º Tomás Soto 10”65 en la serie (sub 14); Posta 5 x 80 mts. - 6º 55”67 y en la de 4 x 100 mts. 6º 46”63.

A continuación se detallan todos los ganadores por medallas:



Medalla de oro (23):

Atletismo: Valentina Casalle 5.43 mts (sub libre 18 salto en largo); Joaquina Dura 39050 pts. (sub 14 libre pentatlón); Felipe Mariani 6.58 mts. (sub 16 libre salto en largo); Lara Tello 50”50 (sub libre 16 295 mts. con vallas); Indiana Holgado 11.54 mts. (sub libre 16 salto triple)

Atletismo (PCD): Cecilia Ferran (sub 25 100 mts. PC 36) Básquet 3 x 3 (PCD): CIDELLI (sub 19 motor) Boccia (PCD): Ángela Romano (+18 nivel 1 BC1); Matías Jerez (+18 nivel 1 BC3) Deportes electrónicos: Joel Beteta, Alexis Agreda Rodriguez, Facundo Martinez, Demian Lembo y Gastón González Altamiranda (sub 28 League of Legends)

Gimnasia artística: Club Quilmes 215.300 pts. (sub 12 nivel 2 con restricciones) Judo: Alonso Matías (sub 14 menos de 58 kg)

Nado Sincronizado: Anabella Demetrio / Paloma Oliveri (sub 12 dueto); Guadalupe García / Sofía Migliaccio (sub 14 dueto) Natación (PCD): Sebastián Gamarra (sub 15 auditiva S15 - 25 mts. pecho) Padel: Valentin San Juan / Nicolás Zurita (sub 14); María Vitoria Gundesen / Delfina D Annunzio (sub 14)

Skate: Samuel Mancini (sub 14) Surf: Ignacio Ruggiero (sub14), Franco Rdsiunas (sub 16), Jerónimo Anne (sub 18) y Bianca Schipiani (sub18) Voleibol:Unión (sub 18 femenino)

Medallas de plata (12):

Atletismo: Mar Casalle 5.01 mts.(sub 16 libre salto en largo); Martina Rayo 18´14”03 (sub 16 libre marcha atlética 3000 mts.); Fiama Liberti 37.03 mts. (sub libre 16 lanzamiento de martillo); Lautaro Vouilloz 46.07 mts. (sub 16 lanzamiento de martillo) Atletismo (PCD): Integra Sport 1´42”70 (+12 intelectual B femenino - posta 5 x 80 mts.); Ariana Peréz 1´12”56 (sub 15 100 mts. PC 34)

Tejo (adultos mayores): José Cattaneo / Hermegilda Sandoval (mixto A)

Tenis de mesa: Tomás Jopia (sub 16 no federado); Camila Pérez (sub 18)

Natación (PCD): Catalina Domingo 32”08 (sub 15 intelectual S14 - 25mts. espalda)

Judo: Laura Ruiz Díaz (sub 14 federado menos de 53 kg.)

Voleibol: Once Unidos (sub 18 masculino);

Medallas de bronce (16):

Atletismo: Maia García 59”73 (sub 18 400 mts.); Yoel Flores 1.70 mts. (sub 16 salto en alto) Atletismo (PCD): Nicolás Brecciaroli 2.32 mts. (sub 20 lanzamiento de bala visual 11); Caleb Suárez 3.41 mts. (sub 15 lanzamiento de bala PC 35) Básquetbol: Colegio IDRA (sub 17 escolar abierta)

Deportes electrónicos: Luis Beteta, Nicolas Loinas, Leandro Curiuni, Emanuel Gomez Bolig, Gonzalo Gabilan y Juan Céspedes (sub 18 Leage of Legends)

Fútbol 7 femenino: Club Aldosivi (sub 16); Cerrito Sur (sub 18) Judo: Lautaro Rodríguez (sub 14 menos de 53 Kg.); Ambar Azzolina (sub 14 menos de 58 kg.)

Newcom (adultos mayores): Los Tíos (mixto) Skate: Aaron Ríos (sub 18) Taekwondo: Jacinta Rolón (sub 14 +50 kg. hasta 55 kg.); Ayelen Sobrino (sub 14 +42 kg. hasta 46 kg.); Iván Olivera (sub 14 +44 kg. hasta 48 kg.) Tejo (adultos mayores): Jorge Castro / Norma Miguez (mixto B)