Críticas al Ejecutivo por un “nuevo ataque” contra la educación municipal 

Este martes, el secretario de Hacienda, Hernán Mourelle y el secretario de Educación, Luis Distéfano, brindaron precisiones acerca del decreto que reglamenta en forma correcta el módulo horario para el cargo docente. Según se informó en conferencia de prensa, se estaban liquidando 35 semanales cuando cada cargo implica un modulo de 20 horas semanales. Asimismo, remarcaron que el monto mal liquidado asciende a 250 millones de pesos por año.

Desde la oposición cuestionaron el último decreto dictado por el intendente Carlos Arroyo en relación a los docentes municipales que deja de tomar para el cálculo de los salarios un módulo horario de 35 horas semanales y lo reemplaza por uno de 24.

El concejal de Acción Marplatense, Marcelo Fernández, consideró que “estamos ante un nuevo conflicto generado por el gobierno en un claro ataque al sistema educativo municipal. Ese que fundó Lombardo, que fue respetado y enaltecido por los sucesivos gobiernos y que la gestión de Gustavo Pulti gestionó su financiamiento”.

“Los fondos de los sueldos de los docentes son girados por Provincia y Nación desde el año 2009, con lo cual querer estigmatizar a los docentes diciendo todo lo que se podría hacer con esos fondos es una falacia. Ese dinero en caso de que no se use para los sueldos no se va a destinar a hacer nuevas escuelas ni a mejorar las existentes, simplemente no va a ser enviado por Provincia y Nación. Lo que no hay acá es gestión. No hicieron durante estos tres años ¿qué nos puede llevar a pensar que van a arrancar ahora?” agregó.

Para finalizar, Marcelo Fernández expresó: “El sistema educativo municipal es un rasgo distintivo de nuestra ciudad y motivo de orgullo para todos. No podemos permitir que ahora pretendan avasallarlo e ir en contra de derechos adquiridos por los maestros. Parece que Arroyo quiere transpolar conflictos de orden provincial al ámbito local, en lugar de generar consensos y mejorar la ciudad, se dedica a restar”.

Por su parte, el concejal de Sumar, Santiago Bonifatti, afirmó que “ante el atropello de modificar por decreto una decisión tomada por ordenanza con consenso político de todos los partidos, nos preguntamos ¿Por que debe ser algo malo que el municipio abone un plus a sus docentes municipales? ¿No estamos todos de acuerdo en que los docentes están mal pagos en toda la Argentina y que eso provoca un daño irreversible? ¿No debería ser materia de orgullo poder decir que este Municipio valora la actividad de sus docentes y la reconoce con este plus? ¿No es, acaso, la educación la base para pensar en las capacidades futuras con las que contará la ciudad?”.

Además, Bonifatti subrayó que “este sistema, que tanto orgullo nos genera, hoy está en riesgo. No solo porque sus infraestructuras están deterioradas, falta material para trabajar, no se dictan capacitaciones internas y sobre todo hay una ausencia de rumbo general desde hace tres años, sino – además – hoy está en riesgo por este intento de bajar los sueldos de los docentes municipales".

“Debemos tener claridad para tomar decisiones. No se puede mirar todo con el cristal económico. No siempre el ajuste da buenos resultados. No todas las áreas son ajustables. Nos preguntamos si la educación es un área para ajustar o como ciudad estamos escupiendo hacia arriba. ¿Quien puede pensar que el resultado de esta decisión puede beneficiar a algún marplatense de algún modo? Y entonces, ¿a quién beneficia?”, sentenció el concejal opositor.