Cuatro clasificados y octavos de final definidos

En un calendario apretado, en un miércoles distinto donde la lluvia parecía ser una nueva amenaza, se disputaron los cruces reclasificatorios de 16avos del Torneo "Norberto Omar Eresuma" del fútbol marplatense, on cuatro encuentros apasionantes que dieron con la clasificación de los equipos que faltaban para completar las llaves de octavos de final del próximo sábado. Los Andes (por penales), Cadetes de San Martín, River y Deportivo Norte aseguraron su lugar.

En el clásico de La Perla, Deportivo Norte enfrentó en su predio a Independiente y festejó la victoria por 2 a 0, con "doblete" de Maximiliano González. De este modo, el Aurinegro se desquitó por la derrota de la primera fase y ahora deberá medirse con El Cañón.

Otro que pudo quedarse con la clasificación en su casa fue River que gracias al tanto de José Ferrás Díaz dejó en el camino a Al Ver Verás por 1 a 0. De este modo los dirigidos por Eugenio Ramajo tendrán que visitar a San Isidro en la siguiente instancia.

En el "Tití" Merlo, Argentinos del Sud no pudo hacer valer su localía y terminó cediendo ante Cadetes, que tuvo a un Ever Ullúa brillante que convirtió el hat-trick con el que su equipo se impuso por 3 a 1. Ahora, los dirigidos por Carlos Acuña se las verán con Nación en el "Mario Della Torre".

Finalmente, el encuentro que terminó después que el resto fue el que disputaron Los Andes/Juventud Unida y Peñarol y que al cabo de los 90 minutos igualaron 1 a 1 por lo que la definición pasó a los disparos desde el punto penal donde los de Marcelo Marín se impusieron por 4 a 2 y dieron un nuevo paso en búsqueda del título.

Así, el próximo sábado a las 15:15 se desarrollarán los octavos de Final con cinco encuentros en igual cantidad de escenarios alrededor de la ciudad de Mar del Plata.

Resultados 16avos de final - HOY:

Partido 1: Los Andes/Juventud Unida 1-1 (4-2) Peñarol

Partido 2: Argentinos del Sud 1-3 Cadetes (Goles: Ever Ullúa x 3)

Partido 3: River 1-0 Al Ver Verás (Gol: José Ferrás Díaz)

Partido 4: Deportivo Norte 2-0 Independiente (Goles: Maximiliano González x 2)

Cruces de octavos de final (Sábado 3 de noviembre)

Partido "A": Alvarado vs Los Andes

Partido "B": Nación vs Cadetes

Partido "C": San Isidro vs River

Partido "D": El Cañón vs Deportivo Norte

Partido "E": Quilmes vs San Lorenzo

Cruces de cuartos de final

Partido Nº10: Kimberley vs Ganador Partido "E"

Partido Nº11: Círculo Deportivo vs Ganador Partido "D"

Partido Nº12: General Urquiza vs Ganador Partido "C"

Partido Nº13: Ganador de Partido "A" vs Ganador de Partido "B"

Semifinales (ida y vuelta)

Partido Nº14: Ganador Partido Nº10 vs Ganador Partido Nº13

Partido Nº15: Ganador Partido Nº11 vs Ganador Partido Nº12

Final (ida y vuelta)

Partido Nº16: Ganador Partido Nº14 vs Ganador Partido Nº15