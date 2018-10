Los padres del preceptor se cruzaron con allegados del asesino tras la lectura de la sentencia

foto

Apenas treinta segundos después de que el e Tribunal Oral en lo Criminal 1 confirmara la pena de 18 años de prisión a Luciano Almaraz por el crimen de Ricardo Gómez se vivió el único momento de tensión en un debate que se había realizado sin ningún tipo de inconveniente. La madre del preceptor mantuvo un breve intercambio de palabras con los allegados del imputado en torno al supuesto robo de 40 mil dólares que la víctima guardaría en la vivienda y que nunca fueron encontrados.

María Inés Fernández se acercó hasta el imputado y le dijo que no podía pedir perdón a la familia porque lo había matado para robarle los 40 mil dólares que tenía en su poder. Ante esas palabras un hermano y un tío de Almaraz le respondieron que eso era mentira y que no había existido ningún robo. Pocos segundos después los efectivos que realizan tareas de custodia en Tribunales sacaron a las partes de la sala.

Con los ánimos más calmados los padres de Gómez le dijeron a 0223 que no estaban conformes con la sentencia y que esperaban una pena mayor porque lo sucedido fue una monstruosidad. “Darle 45 puñaladas no fue un accidente y creemos que la Justicia no actuó bien” dijo Maria Inés Fernández.

Junto a su esposo sostuvo que más allá de los dichos de la familia de Almaraz están convencidos de que el ataque se dio en el medio de un robo. Sin embargo durante el debate no se profundizó en este planteo que ya durante la investigación había sido descartado por el fiscal Alejandro Pelegrinelli al no hallar huellas ni rastros en una lata donde el preceptor guardaba supuestamente sus ahorros.

Aunque dijo que aguardaría a entrevistarse con su abogado para ver los pasos a seguir, la mujer confirmó que su intención era apelar para lograr una pena mayor. “Esa gente tiene que permanecer presa”, concluyó.

La familia del condenado también disconforme con el fallo

Una vez superado el intercambio de palabras que tuvieron en el séptimo piso de Tribunales, familiares de Almaraz adelantaron que van a apelar e insistieron que se trató de un homicidio en defensa propia.

“Mi hermano no estaba ni enterado de la plata, en el juicio no se dijo nada y los familiares lo dijeron cuando salieron de la sala: quiero dejar limpia la imagen de él porque se defendió y pasó lo que pasó”, dijo Joan Almaraz.

El joven agregó que la pena le parecía injusta porque su hermano se puso nervioso porque Gómez no lo dejó salir del departamento. “El hombre salió desnudo y agarró un cuchillo y ahí a Luciano le agarró un brote psicótico y se defendió”, argumentó antes de recordar que tenían varios certificados de discapacidad.

Este punto sin embargo fue descartado durante el debate porque los profesionales coincidieron en que Almaraz presenta un retraso madurativo, pero que éste no le impedía comprender la criminalidad del acto aunque le planteara alguna dificultad en la compresión.