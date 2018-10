La joven que denunció a Mourelle por acoso disparó: “Arroyo sabe que digo la verdad”

Luego de que se confirmara su traslado de dependencia municipal en medio de la investigación penal por la denuncia que presentó contra el secretario de Hacienda Hernán Mourelle, la joven denunciante rompió el silencio. Lo hizo en el marco de una reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante.

“Me siento triste por la actitud de Arroyo. Él sabe que digo la verdad”, sostuvo Daiana Siano frente a los concejales. Y añadió que sigue “sufriendo represalias”.

La empleada municipal que trabajaba en el área de Protocolo del municipio se presentó ante la Justicia para denunciar que Mourelle le realizaba insinuaciones de carácter sexual a cambio de autorizarle una bonificación que ella reclamaba.

La denuncia causó un fuerte revuelo en el ámbito municipal y las concejales del cuerpo legislativo decidieron convocarla a la Comisión de Derechos Humanos para que cuente lo sucedido.

Tras la reunión, la joven habló con los medios y dijo que había decidido mantener silencio a lo largo de todo este tiempo para no “entorpecer la investigación”. “Decidí dar la cara porque mucha gente me está apoyando. Hay que hacerse cargo cuando uno hace una denuncia”, explicó Daiana.

La joven remarcó que detrás de la denuncia no hay una cuestión política y reiteró que hubiera esperado una actitud distinta del intendente Arroyo.

Además, indicó que antes de radicar la denuncia penal había solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, desde donde le habían enviado una notificación a Mourelle. A partir de allí, relató, comenzó a recibir represalias y amenazas de traslado.

“No quiero dar el mensaje de no denunciar. A la que esté pasando, le pido que tenga coraje y haga la denuncia para aportar nuestro granito de arena”, dijo la empleada municipal.

Con respecto a su traslado, indicó que aún no fue notificada formalmente, pero advirtió que en cuanto su médico le dé el alta se reincorporará al lugar que le corresponde. “Mi problema no es trabajar. En el lugar que me toque trabajaré”, dijo.