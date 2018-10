Tras las críticas de la UCR, Arroyo respaldó a Mourelle 

Lejos de poner paños fríos a la relación del municipio con el radicalismo, el secretario de Hacienda Hernán Mourelle disparó esta semana contra la concejal Vilma Baragiola, a quien volvió a acusar de defender a los grupos de poder concentrados, y dijo que la edil Cristina Coria es la "Chirolita" de la exfuncionaria.

Ante un nuevo embate del funcionario de Carlos Arroyo, las dos dirigentes acusaron a Mourelle de "misógino" y le exigieron respuestas al jefe comunal.

La respuesta del intendente llegó este jueves. En declaraciones a la prensa, Arroyo no desautorizó al funcionario y lo respaldó contundentemente ante los cuestionamientos de las concejales radicales. “El señor secretario de Hacienda tiene todo mi reconocimiento por la calidad profesional que tiene en su trabajo. En los últimos meses, se ha mejorado la administración de Mar del Plata”, dijo.

Al ser consultado sobre el pedido de un grupo de concejales para que se lo aparte de su cargo a Mourelle hasta tanto la Justicia se expida sobre una denuncia de un presunto caso de acoso sexual, Arroyo descartó esa posibilidad.

“No voy a tomar absolutamente ninguna medida porque existe la presunción de inocencia en nuestro sistema. No soy una autoridad judicial. No puede condenar a alguien por anticipado. No lo haré”, sentenció el intendente.