Trabajadores y profesionales de la Salud advierten que en 2019 se profundizarán los recortes

Este jueves realizaron una jornada de protesta en defensa de la salud pública.

En el marco del paro nacional que este jueves llevan adelante trabajadores y profesionales de la salud, ATE y Cicop instalaron una carpa frente a la catedral, lugar en el que desde temprano funcionó una radio abierta y se dictaron clases públicas, a cargo de Adum. Incluso un puesto médico para tomarse la presión y un control general

La medida de fuerza incluirá una marcha hacia el hotel Provincial, en donde se reúnen los ministros de Salud de los países del G20. "Todos excepto el el Argentina porque no tiene más ministerio, un dato que no es menor. Están hablando de los negocios que se hacen con la salud, no están discutiendo la salud que merece nuestro pueblo", definió Ezequiel Navarro, secretario general de ATE.

"En concreto, el presupuesto de este año es de 46 mil millones, que tenía prevista una inflación del 15%. La inflación va a pasar el 40% y el proyecto de presupuesto para el año que viene establece que será de 45 mil millones. Es decir, ya hay recorte pero si a esto le sumamos los índices inflacionarios reales, estamos hablando de un 35% menos en el presupuesto de salud", puntualizó.

En ese sentido, reparó en que "el G20 va a estar tratando la cobertura única de salud para la Argentina, lo cual es un gran negocio que el gobierno de Macri le quiere dar una vez más a los amigos".

"Este no es un problema de los trabajadores, es un problema que estamos teniendo todos los argentinos, de hecho, ya se empezó a recortar el cronograma de vacunación y habrá recortes en el programa de medicamentos", anticipó.