Alvarado quiere revalidar lo hecho en Roca

Con el ánimo por las nubes, mucha confianza y todos los jugadores a disposición, Alvarado afrontará este viernes la sexta fecha de la Zona 1 del Torneo Federal A recibiendo en el José María Minella a Ferro de General Pico, desde las 21, con el arbitraje del rosarino Maximiliano Macheroni. Si bien el entrenador no lo confirmó, no habría cambios respecto a los once que arrancaron en la gran victoria ante Deportivo Roca en el sintético rionegrino.

Esta semana se sumaron por completo a los trabajos Gonzalo Lucero y Diago Giménez, por lo que el entrenador tiene todos sus futbolistas en condiciones para elegir los intérpretes para lo que pretenda de su equipo. Sin dudas, con un comienzo de torneo tan positivo, con tres victorias y un empate, los cambios son mínimos y el once de Giganti empieza a darse casi de memoria, aunque en cada uno de los partidos siempre terminó sorprendiendo con alguna modificación.

Para recibir a Ferro, se especula con que no habrá modificaciones respecto a los que jugaron en Roca, pero también es cierto que las dos veces que jugó de local, lo hizo con dos delanteros definidos y, por eso, Nicolás Trecco tendría alguna posibilidad de aparecer en el equipo titular.

Por el lado de la visita, los pampeanos no contarán con Román Lovera, que sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla derecha que lo marginará gran parte de la temporada. De todas maneras, el mediocampista no había jugado en la derrota ante Villa Mitre en el Coloso de Barrio Talleres y Sergio Priseajniuc mantendría el once de aquel encuentro. En el plantel albiverde está el marplatense Damián De Hoyos (ocuparía un lugar en el banco de suplentes) y César Cocchi, que jugó en Alvarado el anterior Federal A.