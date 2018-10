Quilmes llega de la mejor manera al clásico

Con una actuación convincente de principio a fin, Quilmes se envalentonó y envalentonó a su gente de cara al clásico del martes frente a Peñarol con un claro triunfo sobre Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 94 a 71 en una nueva jornada de Súper 20 en el Polideportivo "Islas Malvinas". Omar Cantón fue el goleador "cervecero" con 20 puntos.

El arranque del partido tuvo a la visita como protagonista. Los extranjeros Lewis y Vargas marcaron rápidas diferencias, y Gimnasia se aventajó 7 a 0 en 2 minutos de partido. A Quilmes le costó casi 180 segundos meterse en partido, y con Omar Cantón como protagonista, logró la primera diferencia a favor a mediados del cuarto (10-9). El "cervecero" comenzó a hacerse fuerte en defensa, y fue efectivo en ataque, para llevarse el primer chico por 25 a 16.

El segundo capítulo comenzó con gran parte de los sustitutos en ambos conjuntos. Vasirani aprovechó su ingreso con 8 puntos en el cuarto, y se adueño del duelo con Romero. El desorden se apoderó del encuentro, y a río revuelto el tricolor sacó su máxima ventaja (32-21), a falta de 6'30" para el cierre de la mitad. El “Pitu” Rivero fue importante para que el “verde” no se vaya de juego, y se anotó con 10 tantos en el segundo cuarto. Quilmes capitalizó errores defensivos de Gimnasia y mantuvo la diferencia por encima de las 10 unidades. Juan Morales fue determinante en la media cancha cervecera (12 en el primer tiempo), que se llevó una renta de 14 al descanso largo (48-34).

El tercer periodo se abrió con una complicación para el local, Mateo Bolivar, el jugador más determinante, llegó a su tercer full tras un doble y falta de Vargas. El cervecero siguió rotando con efectividad la bola y marcó el ritmo del partido en la conducción de Luciano Tantos, el base de 30 años le sumó a su juego tiro de larga distancia y llegada al canasto (15 unidades al finalizar el tercer chico). De esta manera logró sacar la máxima de 18 (58-40) en 3 minutos de la complementaria. El recambio del tricolor mantuvo la intensidad en defensa, y encontró alternativas en el aro rival para mantener las distancias. El foráneo pivot de la visita, Camacho Vargas, mantuvo la ilusión “verde” y a falta de 1'30" obligo a Bianchelli a pedir minuto tras concretar su punto número 24 del juego (parcial 65-52). Al último descanso la ventaja continuó siendo local, pero Gimnasia ya estaba en partido (67 a 56).

El comienzo de los últimos 10 minutos fue una continuidad del final tercer cuarto, la visita no bajó los brazos y siguió recortando diferencias. Un triple de Rivero y una llegada al canasto en bandeja por parte de Vega, acercó a los de Comodoro a 8 (69-61), a falta de 8 minutos para la culminación del partido. Mateo Bolivar se hizo cargo del ataque cervecero y con 5 puntos consecutivos, la ventaja volvió a estar por encima de los 10 puntos (74-61). Quilmes no se desesperó, manejó los tiempos del partido y jugó con el reloj. Gimnasia no continuó con la racha positiva y dejo ir el partido. Los últimos minutos solo sirvieron para engrosar las estadísticas del cervecero, que llega de gran manera al primer clásico de la temporada con Peñarol.