Luego de dos suspensiones, vuelve a jugarse el fútbol local

Luego que las lluvias suspendieran por dos sábados consecutivos la actividad -algo común este año-, el fútbol marplatense de primera división retoma su actividad, con la decimosegunda fecha de la Zona Campeonato y décima de la Reválida.

Con partidos importantes, últimas oportunidades para algunos equipos que la vienen luchando abajo y la posibilidad de que uno se asegure un lugar en cuartos de final, los catorce partidos tendrán un sabor especial.

Empezando por el grupo de arriba, el que parece tener todo encaminado es Kimberley que, a diez puntos del cuarto, necesitará un triunfo en su visita a Los Andes para ratificar su condición de puntero y saltearse los Octavos de Final. Por su lado, los de Marcelo Marín vienen en alza y, aunque tienen 16 unidades, todavía deben quedar libres.

Por su parte, Círculo Deportivo, Alvarado y el elenco batanense tendrán la chance de superar en la tabla a San Lorenzo si es que suman de a tres en sus respectivos encuentros ya que el conjunto "patanegra" descansará con 18 puntos pero mirará de reojo lo que ocurra en esos tres escenarios.

En la Reválida, Al Ver Verás deberá ganar en su visita a San José para defender su condición de puntero. El Duende, que está a uno de Cadetes, viene de igualar con Independiente mientras que el Rojinegro se juega una de sus últimas cartas por acercarse a zona de clasificación.

Programación completa:

Cancha: Cadetes

13.15 hs, Cadetes vs Talleres (Orellana, Lunegro y Francard)

15.15 hs, Colegiales vs Nación (Sanz)

Cancha: Deportivo Norte

13.15 hs, Unión vs Círculo Deportivo (Mella, Monteagudo y Gutiérrez)

15.15 hs, San Isidro vs Alvarado (Miguel)

Cancha: River Plate

13.15 hs, Gral. Urquiza vs El Cañon (Millas, Baquero y Arrendazzi)

15.15 hs, Peñarol vs Huracán (Mele)

Cancha: Independiente

15 hs, Independiente vs Mar del Plata (Aquino, Samatán y Díaz Juan)

Cancha: San Lorenzo

15 hs, Los Andes vs Kimberley (Nuesch, García y Avero)

Cancha: Quilmes

14.30 hs, Quilmes vs River Plate (Abboud, Quadarella y Foschi)

Cancha: Boca Juniors

15 hs, Boca Juniors vs Libertad (Mustafa, López Omar y Sampietro)

Cancha: Once Unidos

15 hs, Once Unidos vs Banfield (Debrina, Contreras y Chávez)

Cancha: Gral. Mitre

15hs, Gral. Mitre vs Racing (Gerez, Núñez y Scuffi)

Cancha: Kimberley

13.15hs, Argentinos del Sud vs Deportivo Norte (Miranda, Rodas y Lastra)

15.15 hs, San José vs Al Ver Verás (Llona)