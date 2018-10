Casero hará su show en el teatro Corrientes

En un mundo donde los modernos piensan que la teoría conspirativa es que el mundo es redondo, y la realidad que aportan, inclaudicable, es que es plano... Y pensar lo contrario es estar en contra de hordas de tontos, voy a despotricar.

En un mundo en donde las feministas enarbolan las banderas de Valerie Solanas, una chica enferma, que le terminó pegando un tiro a Andy Warhol, por no darle bola, por colifa, diciendo que hay que organizarse para matar a los hombres, voy a despotricar.

En donde vemos que la mentira es la verdad consensuada por los medios que tienen dueños, y no cambian el formato, que aburren, y todo lo berretizan hasta el colmo, voy a despotricar.

Cantaré algunas preciosas canciones que amo, la cavatina de “El Barbero de Sevilla”, y algunas de las canciones que los malditos patriarcas escribieron y musicalizaron para la mujer, fuente absoluta de belleza, e inspiración eterna para los hombres, que pequeños venimos de ellas. Nadie será ni más ni menos ofendido que en cualquiera de mis espectáculos, que he hecho en los veintisiete años que me siguen, y les agradezco con el alma.

Me parece una porquería ofender, me duele, y no haré un espectáculo para sentirme mal sino para ser más feliz. Trabajaré sin descanso para la absoluta libertad, y para la inteligencia de los no hipersensibles.

Y agradecerte que compartas en este ámbito, que es sagrado para mí, tu inversión que es ese asiento, que pagaste con generosidad, buena predisposición y confianza.

El tema “Se que me muero” es de Jean Baptiste Lully (1632 -1687), está tocado en guitarra barroca por mi gran amigo y guitarrista clásico don Carlos Wernicke, en Madrid. Con él preparamos una saga de canciones barrocas para este año, pero eso es en Europa, así que avísenle a sus primos que viven allá.