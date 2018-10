2 años sin Lucía: los padres piden la "mayor de las condenas"

A la espera del inicio del juicio oral y público que se desarrollará desde el próximo 30 de octubre, familiares junto el apoyo de la Multisectorial de la Mujer y de otras organizaciones realizaron una simbólica marcha desde Playa Serena hasta el Alfar, para pedir “justicia” por Lucía Pérez, la joven brutalmente asesinada el 8 de octubre del 2016 en el sur de Mar del Plata.

El debate se realizará en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 y se extenderá hasta el 14 de noviembre, donde la justicia determinará las responsabilidades en el crimen de la joven, por parte de Matías Farías y Juan Pablo Offidani, acusados como autor y partícipe secundario -respectivamente- de los delitos de abuso sexual agravado por la muerte de la joven y el suministro de estupefacientes y femicidio, y Alejandro Maciel, imputado de encubrimiento agravado.

Antes de iniciar la marcha por el sur de la ciudad, Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez pidió a la Justicia “la mejor condena y el mejor debate” hacia los presuntos asesinos de su hija y pidió que “se tome conciencia lo que pasa con las mujeres”.

“Hoy hace 2 años del asesinato de Lucía, que estas tres personas quisieron sacarle la vida. Estamos recordándola con toda la gente que quiere acompañarnos, con el ser maravilloso que era Lucia”, expresó en diálogo con 0223.

En relación al juicio oral y público que se inicia el 30 octubre, la mujer dijo que “confía plenamente en la justicia” y recordando las dos últimas condenas “ejemplares” por femicidio en Mar del Plata, pidió que con el caso de Lucía “pase lo mismo”.

“Ya sabemos los hechos aberrantes que hicieron con Lucia. No sólo el femicidio, sino que la drogaron. Eso se tiene que ver y saber también que estas tres personas vendían droga, tanto Offidani, Maciel o Farías. Que acá se vea todo. Que sea un juicio ejemplar, queremos perpetua o más. Si habría más, queremos más”, reclamó.

Por otra parte valoró el del fiscal y de su abogado y dijo estar “totalmente” contenidos por ellos como de la fiscalía.

Por su parte Guillermo Pérez, papá de Lucía recordó los “beneficios que estaban previstos darles (a los acusados) durante las detenciones en el marco de las prisiones preventivas” y apuntó contra el juez Gabriel Bombini, donde cumple con prisión Matías Maciel.

“Nosotros seguimos denunciando que esta ONG sigue clausurada y en su momento tenía 7 personas y ahora tiene 27 personas adentro. No sé cuál es el respeto a la clausura que le tienen. Son malas decisiones del juez Bombini”, señaló.

“Solo Maciel está alojado ahí pero Farías y Offidani están en la 44. También es una denuncia es cuando recibimos intimidaciones porque nos persiguen, rotura de vidrios en la puerta de nuestra casa, en el auto. Todas estas cosas los asociamos a esto. Si a nosotros nos pasa algo, ya sabemos quiénes son. Que nosotros no tengamos pruebas en este momento para darle justicia no significa que no se están investigando estos hechos”, aclaró Pérez.