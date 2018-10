Cooperativistas tomaron la sede del Emsur: piden "trabajo genuino e inmediato"

Para pedir "trabajo genuino e inmediato", cooperativistas de la organización Vecinos Unidos tomaron este lunes la sede del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).

Carlos Samite es referente de la agrupación y explicó en diálogo con 0223 que se decidió hacer el reclamo en esas oficinas municipales porque "el Emsur fue siempre el ente que daba trabajo más seguido".

El acceso no está restringido completamente. "Todas las personas pueden entrar y salir, lo único que no estamos dejando pasar son los autos con inscripciones del ente", explicó Samite y aclaró que los autos particulares pueden circular sin problemas.

La toma se desarrolla hasta el horario en que cierren las oficinas, pero podría repetirse el martes e incluso otro día de no tener respuestas concretas.

"Mañana tenemos una reunión con Leitao para encontrar una solución", explicó el referente en torno al encuentro que llevarán a cabo con el titular del Emsur.

Samite afirmó: "Desde noviembre no tenemos ningún tipo de tarea, el programa Hacemos Futuro está congelado y los planes no están llegando". Y en en mismo sentido afirmó que "Mar del Plata está en una situación crítica y no se está generando trabajo".

"Por eso retomamos nuestro plan de lucha en la calle", concluyó.