Comerciantes reclaman que se flexibilicen las habilitaciones de locales gastronómicos en Alem

Comerciantes del barrio Playa Grande manifestaron su apoyo al proyecto de ordenanza de la concejal, Cristina Coria, que propone que se puedan instalar nuevas cafeterías, parrillas, restaurantes, pizzerías o ventas de minutas en la calle Alem.

Por su parte, el Ejecutivo local presentó un informe en el cuerpo legislativo, donde se hace referencia al proyecto de la UCR. En el texto, al cual este diario digital tuvo acceso, se abre la posibilidad nuevamente a la instalación de bares en ese sector.

En una nota presentada en el Concejo Deliberante, a la cual 0223 tuvo acceso, los comerciantes explicaron que “hoy existen en la ciudad varios espacios y calles comerciales donde se desarrollan actividades gastronómicas varias donde no solo no ocasionan ningún tipo de problemas sino por el contrario han generado actividad comercial positiva en la zona, además de entender que el modelo de negocio hoy es totalmente diferente buscando tener los comercios abiertos al público con la mayor amplitud horaria en la búsqueda de mejorar la rentabilidad de los mismos lo que trae aparejado diseños estéticos que apuntan a la actividad diurna”.

En ese sentido, representantes de comercios de Alem remarcaron que “nos encontramos en un situación totalmente injusta y discriminatoria, dado que a diferencia de cualquier corredor comercial de la ciudad, como las avenidas Constitución, Juan B. Justo y Tejedor, y las calles San Juan, Córdoba, Hipólito Yrigoyen, Sarmiento, Alsina, Güemes y Olavarría, no se pude habilitar ningún rubro gastronómico, lo cual genera una falta de competencia no solo sobre los locales existentes en la zona sino una situación totalmente arbitraria respecto de otras calles de la ciudad”.

“En la zona hoy se encuentran instaladas tres prestigiosas marcas de cerveza artesanal sin haber ocasionado en la calle problemas de ninguna índole, sin embargo otras marcas que se han querido instalar en forma directa o por franquicias no lo pueden hacer, además de darse la situación que quienes ya están instalados no pueden trasladarse dentro de la zona por no poder ser habilitados en otro local generando una situación de falta de competencia y absoluta y desventajosa para inquilinos y propietarios”, añadieron.

A su vez, resaltaron que “no tenemos duda que el estado municipal, el Concejo Deliberante, los vecinos en general y comerciantes tenemos un único objetivo que es que la zona de Alem se convierta en una zona diurna, donde se instalen servicios y comercios generando movimiento comercial de todo el año además de ampliar la oferta turística de la ciudad en una de las zonas más valorada para los visitantes”. “El estado municipal debe regular la actividad comercial de la ciudad y ejercer el control de la misma, conciliando los intereses del conjunto, la flexibilización propuesta establece un justo equilibrio para poder impulsar la reconversión de la calle”, agregaron los comerciantes.

Además, subrayaron que “tomando las experiencias de otras zonas de la ciudad y de otros lugares de nuestro país, no hay dudas que la actividad gastronómica es indispensable para poder impulsar la instalación de otros rubros que son estratégicos para el crecimiento y desarrollo comercial”.

“Es importante destacar que en ninguna de las zonas mencionadas la reconversión buscada y el crecimiento se alcanzaron con una restricción a la actividad gastronómica, dado que por el contrario este tipo de servicios de mano de obra intensiva no solo generan inversiones y puestos de trabajo, sino también más seguridad e ingresos para el estado municipal”, concluyeron los comerciantes.