Bolsonaro, el líder de la ultraderecha ganó las elecciones en Brasil pero habrá segunda vuelta

Jair Bolsonaro, el líder de la ultraderecha brasileña ganó cómodamente las elecciones presidenciales pero no superó el 50% y deberá ir a segunda vuelta con Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores, que reemplazó a Lula da Silva, en prisión por estar acusado de un caso de corrupción.

El político ultraconservador obtuvo el 46% de los votos contra el 29,3 % de Haddad, escrutado el 99% de los votos de unos 149 millones de brasileños que votaron este domingo. Sólo la unión del resto de los partidos políticos podrá impedir que el dirigente amante de la dictadura, homófobo, machista, racista y ultraliberal pueda hacerse con la presidencia del país más grande de Sudamérica.

Algunas de las frases más polémicas de Bolsonaro

-"El error de la dictadura fue torturar y no matar" (2016, durante una entrevista en una radio brasileña).

-"Deberían haber sido fusilados unos 30.000 corruptos, empezando por el presidente Fernando Henrique Cardoso" (1999, en entrevista).

-"Dios encima de todo. No quiero esa historia de estado laico. El estado es cristiano y la minoría que esté en contra, que se mude. Las minorías deben inclinarse ante las mayorías" (2017, en conferencia).

-"Es una desgracia ser patrón en este país, con tantos derechos para los trabajadores" (2014, entrevista en diario).

-"El 90% de los hijos adoptados (por parejas homosexuales) van a ser homosexuales y se van a prostituir, con seguridad" (entrevista en televisión).

-"Ella no merece (ser violada), porque ella es muy mala, porque ella es muy fea, no es de mi gusto, jamás la violaría. Yo no soy violador, pero si fuera, no la iba a violar porque no lo merece." (A la diputada del PT, María del Rosario)

-"Estoy a favor de la tortura. Y el pueblo está a favor también" (1999, en entrevista en TV).

-"No emplearía (hombres y mujeres) con el mismo salario. Pero hay muchas mujeres competentes" (2016, en entrevista en TV).

-"Sería incapaz de amar un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita aquí. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí" (2011, entrevista con una revista).

-Yo no soy violador, pero si lo fuera, no la iba a violar porque no lo merece" (en 2003 a la diputada del Partido de los Trabajadores María del Rosario, mientras se debatía una ley sobre la violación).

-"No corro ese riesgo porque mis hijos fueron muy bien educados" (2011, en entrevista en TV, al ser cuestionado sobre cómo sería su reacción si alguno de sus hijos se enamorase de una mujer negra).

-"No es una cuestión de colocar cupos de mujeres. Si ponen mujeres porque sí, van a tener que contratar negros también".

-"El afrodescendiente más flaco allá pesaba siete arrobas (antigua unidad de medida). No hacen nada. Creo que ni para procrear sirven más" (2017, tras visitar un "quilombo", reducto en donde viven personas de descendencia africana, y comparándolos con vacas).

-"Hay que dar seis horas para que los delincuentes se entreguen, si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire". "Vamos a fusilar a la 'petralhada' aquí en Acre" (2018, en campaña en el estado de Acre, refiriéndose a los militantes del izquierdista Partido de los Trabajadores, PT).

-"El hijo empieza a mostrarse amanerado, gay, cambia su comportamiento, ¿verdad ?, ya oí de algunos aquí…, menos mal que me dieron unos chirlos de chico, mi padre me enseñó a ser hombre". "No voy a combatir ni discriminar, pero si veo a dos hombres besándose en la calle los voy a golpear" (2002, en entrevista).

-"No hacen nada. Más de mil millones de dólares al año estamos gastando en ellos" (sobre los brasileños con ascendencia africana).

-"Defiendo la pena de muerte y el rígido control de la natalidad, porque veo la violencia y la miseria que cada vez se extiende más por nuestro país. Quien no tiene condiciones de tener hijos, no debe tenerlos" (1993, durante una reunión del Congreso).

-"El pobre solo tiene una utilidad en nuestro país: votar. La cédula de elector en la mano es diploma de burro en el bolsillo. Sirve para votar por el gobierno que está ahí. Sólo sirve para eso y nada más".