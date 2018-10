El primer clásico de la historia fue para Aldosivi

El fútbol no es un deporte lógico, siempre deja lugar a sorpresas, pero cuando el que es superior en los papeles, afronta los partidos con seriedad y enfocado, difícilmente no termine victorioso. Y Aldosivi hizo eso. Era el primer clásico de la historia en el fútbol femenino ante Alvarado y no podía darse el gusto de relajarse, lo encaró como una final e hizo valer la diferencia de jerarquía y experiencia sobre su máximo rival y lo goleó 5 a 0, en una verdadera fiesta en el predio que el "torito" tiene en la ruta 88.

El Torneo Clausura de Affeba puso por primera vez frente a frente a los dos grandes de la ciudad y, lo más importante, se vivió en paz, con mucho respeto y deportividad de parte de las chicas y la gente que fue a verlas. Con mucho color, con las integrantes de los otros equipos expectantes a lo que podía pasar también, el juego comenzó equilibrado, pero rápidamente tomó la inciativa Aldosivi que a los 15' llegó al primer gol por intermedio de Griselda Garro, cuando ya había tenido un par de ocasiones para abrir la cuenta. A partir de ahí, fue todo de las del Puerto que 7' más tarde estiraron la ventaja con Dolores Vidal que aprovechó el rebote de Carolina Schwencke, luego del penal que la arquera del "torito" y la Selección Marplatense le había atajado. Antes del cierre de la primera mitad, un excelso tiro libre de Nadia Salazar, puso el 3 a 0 con el que se fueron al descanso.

El complemento, estuvo demás. Alvarado intentó ir en busca del descuento, pero más allá de haber tenido empuje, le faltó juego y claridad para llegar con peligro al arco de Soledad Andrada, que apenas tuvo que intervenir en jugadas aisladas. Cuando el "tiburón" pisó el acelerador, no perdonó. Anahí Figueroa terminó marcando el doblete definitivo que selló el 5 a 0 con el que Aldosivi festejó en el primer clásico de la historia, en una verdadera fiesta del fútbol femenino.