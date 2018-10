Diez medallas marplatenses en deporte adaptado

La Final de los Juegos Deportivos Bonaerenses contó con la participación de 70 deportistas en el área discapacidad, quienes compitieron en atletismo, natación, boccia, básquet en silla de ruedas y fútbol reducido. En total, acumularon 5 medallas de oro, 3 de plata y 2 de bronce.

En natación, Sebastián Gamarra ganó los 25 metros pecho sub 15 auditiva con 37:45; mientras que, en atletismo sub 25 damas (PC 36) Cecilia Ferrán obtuvo la dorada con tiempo de 22.51.

En boccia, Ángela Romano (Nivel 1 BC1) y Matías Jerez (Nivel 1 BC3) se subieron a lo más alto del podio. Romano ganó sus cinco partidos, incluidas la semifinal (10-3 a Coronel Rosales) y final (3-2 a Erica Barrera, de Moreno) Igualmente ocurrió con Jerez, primero en la zona clasificatoria, quien sorteó Cuartos de Final, Semifinales y 4-3 a Florencia Hernando, de La Matanza, en la definición.

El equipo de CiDeLi en básquet 3x3 categoría sub 19 integrado por Lautaro Vallejos, Carlos Pistochini, Santiago Salto y Andrés Perusco, derrotó a Pilar (12-0), Almirante Brown (6-2), Escobar (12-8), Moreno (7-1), La Matanza (6-1) y Ensenada (6-5) quedándose con el oro.

Las medallas de plata fueron para Ariana Pérez en los 100 metros sub 15 femenino PC 34 (1:12.56); de la posta 5x80 intelectual damas de Integra Sports (1:41.70) con Zoe Roberti, Agustina Burleite, Morena Rodríguez, Clara Nievas y Violeta Méndez; y de Catalina Domingo en natación sub 15 intelectual 25 metros espalda (32:08)

El atletismo aportó otras dos preseas de bronce con el lanzamiento de bala: Nicolás Brecciaroli (2,32 mts) en sub 20 visuales y Caleb Suárez (3,41 mts) en sub 15 PC 35.

El Fútbol Reducido tuvo participación de CREDE (+17 damas) que jugó con Almirante Brown (0-2), Bahía Blanca (1-9) y Malvinas Argentinas (2-10) También la Escuela 510 (sub 16 masculino intelectual B) compitió ante Coronel Rosales (2-10) y Lobos (1-9)

Agustín Pili (boccia sub 18 Nivel 2 BC2) fue eliminado en 4tos de Final por el representante de Lincoln (1-9); Agustín Errasti Piñel compitió en natación sub 15 motores 25 metros libres; la posta atlética 5x80 intelectual de Integra Sports fue descalificada en la final.

También en atletismo, Alan Fontora fue décimo con 14:88 en 100 metros intelectual sub 15; y Mauro Asaro quedó en décimo puesto de lanzamiento de bala sub 25 masculino intelectual (5,61 mts) Ailín Román se ubicó 8va en los 50 metros libres de natación en categoría sub 25 intelectual S14 (1:13.39)

Integraron además la delegación local en atletismo Fabián Ramil (sub 15 intelectual A salto en largo), Sofía González (sub 20 visual 11 lanzamiento de bala), Gabriel Valdez (sub 20 PC 37 salto en largo); y en fútbol reducido CiDeLi (mayor de 19 años masculino libre PC) y el equipo del CFL 1 (intelectual masculino)