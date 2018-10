“Sólo pedimos que bajen a buscar los cuerpos”

A cuatro meses del hundimiento del buque Rigel familiares y amigos realizaron una nueva marcha para reclamar que se baje al lugar donde fue hallada la embarcación para buscar los cuerpos de los ocho tripulantes que permanecen desaparecidos. Con renovadas críticas al accionar de Prefectura durante la búsqueda y exigencia de cumplimiento de las promesas recibidas en los últimos 120 días recorrieron las calles del puerto tras concentrase en la entrada del la Base Naval.

Miguel Osorio dijo que no han tenido respuestas a las promesas que Nación, Provincia y Municipio hicieron en cada una de las reuniones que mantuvieron. “Nadie cumplió nada y nosotros solamente queremos que baje a buscar los cuerpos porque queremos darle sepultura a nuestros familiares que salieron a trabajar”, señaló

El papá de Cristian Osorio recordó que tras la confirmación oficial del hallazgo del Rigel no se hizo nada más en el lugar y que les repiten que no hay presupuesto para bajar a buscar los cuerpos que a su entender están dentro de la embarcación. “Nosotros vimos los videos, el barco está entero, encerrado completamente por eso estamos seguros que ahí están los cuerpos”, agregó.

Por su parte Graciela Godoy sostuvo que aunque la Justicia Federal no cerró oficialmente la búsqueda, la misma es mentirosa. porque se le pide a los buques que pasan por la zona que miren por la zona. “Tenemos dolor y bronca ya que hay una diferencia de casi tres horas entre el horario en que se activó la radiobaliza y el que se activó el protocolo de búsqueda”, agregó. La mamá de Nahuel Navarrete volvió a cuestionar a los dueños de la embarcación y denunció que cobraron un seguro por un millón de pesos.

En el mismo sentido Hugo Amadeo –papá de Jonathan- dijo que nunca estuvieron preparados para ir buscarlos y que por eso sostienen que les dijeron mentiras. “La diferencia de horario es porque no estaban preparados ni armados para comenzar con las tareas de búsqueda” y agregó que “recursos hay, existen buzos preparados por lo que no podemos permitir que digan que no hay presupuesto para bajar”.