Cada 5 días, muere una persona en un siniestro vial en Mar del Plata

Luego de una madrugada trágica en Mar del Plata, donde cuatro personas perdieron la vida en tres siniestros viales, el Observatorio Vial de General Pueyrredon dio a conocer un informe en el que reveló que cada 5 días una persona muere en un siniestro vial.

Según los datos relevados por este organismo, entre enero y septiembre de 2018 murieron 52 personas en siniestro viales, de las cuales 39 ocurrieron en la ciudad y 13 en rutas provinciales o nacionales.

El informe señala que el 83% de las víctimas fatales fueron hombres y apenas un 17% mujeres. En cuanto a las edades, la mayor cantidad de víctimas se dio en el grupo de 40 a 49 años (11), seguido por el grupo de 20 a 29 (9). El 75% de las víctimas fatales de siniestros viales fueron peatones y motociclistas.

El informe del observatorio relevó la totalidad de los siniestros viales que tuvieron lesionados y fallecidos y la cifra es alarmante: se producen en Mar del Plata cinco hechos por día. El total de siniestros fue de 1.360 e involucró a 2.868 personas.

En cuanto a días y horarios, no se registra un predominio de un determinado día, pero casi la mitad de los hechos (46%) se produjo entre las 12 y las 19.

Tras la presentación del informe, el intendente Carlos Arroyo expresó que estos datos sirven “para tomar conciencia”.

“Esta gestión está implementando todo tipo de herramientas tanto de control como de concientización respecto a la seguridad vial. Como siempre decimos, la seguridad vial es una responsabilidad de todos”, remarcó el jefe comunal.

Arroyo destacó que este tipo de informes permiten realizar un análisis exhaustivo de la situación y trabajar de manera conjunta con el objetivo de “disminuir la siniestralidad en la ciudad”. “Ser conscientes de las precauciones que debemos tomar a la hora de manejar, ser respetuosos con el otro, cuidarnos entre todos”, amplió.

Asimismo, el jefe comunal remarcó: “No podremos mejorar si no nos involucramos todos, si no aceptamos que debemos respetar al peatón, si no respetamos las velocidades permitidas, que no debemos utilizar el celular cuando manejamos, respetar los semáforos y principalmente que al alcohol y manejar no son compatibles. En este sentido, invito a la comunidad en su conjunto para que tomemos conciencia y que demos juntos este paso que implica un cambio cultural”.