Mourelle tildó de “traficante de la pobreza” a la titular de una cooperativa

El secretario de Hacienda de la comuna, Hernán Mourelle, fue nuevamente increpado este jueves por cooperativistas en la vereda del Palacio municipal. Otra vez, la titular de la Cooperativa Nueva Esperanza, Paola Tournoud, atacó al funcionario de Carlos Arroyo.

En declaraciones a Vencedores y Vencidos, Mourelle arremetió contra la cooperativista. "Yo no hablo más con esta señora, porque es traficante de la pobreza. Se aprovecha de los más humildes para sacarle plata al Estado. Su esposo tiene a su nombre tres vehículos. Se quedan con partes de las casas que construyen, viven ahí", dijo Mourelle, quien subrayó: “Estos son acuerdos que cierra Desarrollo Social de la Nación con diferentes cooperativas y planes de vivienda. Y tiene muy retrasadas las partidas, llegan con 4 ó 6 meses de retraso".

"La municipalidad no tienen ninguna deuda con ella, y el municipio está haciendo un esfuerzo para que todo esté en paz. Nosotros venimos poniendo dinero municipal para colaborar”, agregó.

A su vez, el titular de la cartera de Economía remarcó que “la Justicia dice que son cuestiones sociales. Venimos haciendo denuncias y caen en saco roto”.

"Nunca tuve miedo. Este grupo adoptó una modalidad física. Parece un set de Adrián Suar. Yo no provoco a nadie, al contrario me mantengo tranquilo, esperando continuar mi camino o refugiarme. Yo no provoco a nadie”, afirmó Mourelle.

"A mí no me van a amedrentar, no me van a asustar. Yo voy a seguir defiendo los intereses de los vecinos. El intendente es el primero en hacerlo", finalizó.