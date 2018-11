Espinoza: "La gente me dice: Yo voté a Macri, pero no lo votaría nunca más"

"Fernando, yo los voté, pero no los votaría nunca más", cuenta Fernando Espinoza, diputado nacional y exintendente de La Matanza, que le repitieron los marplatenses durante los dos días que estuvo en la ciudad.

Mantuvo reuniones con distintos actores de la ciudad, realizó una nueva jornada de Tu banca mi compromiso y encabezó un acto en el Club San José, junto a la actual intendenta de La Matanza, Verónica Magario, y referentes de la provincia y la ciudad. Antes de hablar con los militantes que se acercaron pese a la intensa lluvia, habló con 0223 sobre la realidad política que atraviesa el país, con muchas referencias concretas de Mar del Plata y una idea que repitió varias veces a lo largo de la entrevista: "Estamos construyendo algo nuevo".

El exintendente de La Matanza dijo que llegó a Mar del Plata para "escuchar a la gente". "Escuchamos a distintos sectores de la ciudad, fuerzas vivas, empresarios, comerciantes, jubilados, trabajadores, jóvenes, representantes de la industria pesquera, de la industria turística", contó.

-¿Qué impresión se llevó?

-Lo que nos cuentan los vecinos es que la inflación, la recesión, la desocupación, la desesperanza, sobre todo de la clase media que tiene mucha bronca, es muy fuerte en Mar del Plata. Por eso Venimos a construir un nuevo tiempo, creando este espacio para gobernar la provincia y la Argentina a partir de 2019.

-¿Es indispensable la unidad para lograr ese objetivo?

-Para construir este cambio que necesita la Argentina y la provincia venimos a Mar del Plata a convocar no solo al Justicialismo, sino a todos los sectores de la sociedad. El cambio que se viene es de una Argentina con diálogo, con consensos. Convocaremos a los radicales de Raúl Alfonsín, a los socialistas de Alicia Moreau de Justo, a los ciudadanos apolíticos, porque necesitamos una Argentina donde todos soñemos el bienestar común y tirar para el mismo lado. Hoy tenemos una Argentina dividida, la sociedad tiene mucha bronca e incertidumbre. La gente que tiene trabajo no sabe si lo va a perder el mes que viene.

En Mar del Plata pasó algo inédito hace algunas semanas: 15 mil jóvenes buscando trabajo, una foto que recorrió el mundo, nos duele. Esta Argentina nos duele, esta provincia con 500 escuelas cerradas, algo que también pasó por primera vez en la historia. Nos duele la inseguridad que hace estragos. Nos decían en Mar del Plata que es muy grave el tema de la inseguridad.

Más allá del marketing político que se hace a través de algunos grandes medios de comunicación, la realidad es lo que hablás escuchando a la gente. Yo le diría al presidente Macri y a la gobernadora Vidal que por favor vengan a Mar del Plata a escuchar a la gente, que está con mucha bronca e impotencia.

-¿Qué rol tiene que tener Cristina en este espacio?

-Este nuevo espacio que vinimos a construir es un espacio en el que tenemos que estar todos los que queremos cambiar la Argentina de hoy. Por supuesto que Cristina es la dirigente política que más mide en términos individuales. Si es candidata o no, será una decisión de ella. Pero Cristina ya nos mostró claramente cómo hay que gobernar de cara al pueblo y no gobernar de espaldas al pueblo.

Venimos a construir un espacio nuevo, pluralista, donde podamos tener una Argentina con más justicia social, independencia económica, que no dependa de los caprichos del Fondo Monetario Internacional. Nos da vergüenza ajena ver que quieren hacer votar un presupuesto bajo extorsión, hecho en las oficinas del Fondo Monetario Internacional. Para lo único que sirve es para beneficiar al Fondo Monetario, para que se aseguren cobrar los intereses de la deuda.

-¿Cree que la gente se da cuenta de eso?

-Sí, la gente se dio cuenta. Lo que sentí hoy en Mar del Plata es que mucha gente me dijo "Yo lo voté, pero no los votaría nunca más". La gente siente que el presidente Macri les mintió. Dijo que no iba a haber aumento de tarifas y subieron un más de 1200%. Que no iba a haber desocupación y cada vez hay más. Dijo que la inflación era una tontería y la iba a solucionar fácilmente y hoy sufrimos una inflación de más del 50% en un año, es la inflación más alta en 27 años. La gente quiere un cambio y nosotros queremos construir ese cambio con la gente.

-Cuando habló de un movimiento amplio convocó a socialistas, radicales. Hay un sector del Justicialismo que rechaza la figura de Cristina, con referentes como Urtubey o Pichetto. ¿Ellos pueden formar parte de este espacio?

-En este nuevo espacio venimos a construir. Les abrimos los brazos a todos aquellos que quieran cambiar esta triste realidad de la Argentina de Macri y Vidal. Lo único que tienen es un excelente blindaje de comunicación, pero la realidad es que cada argentino debe cinco veces más de deuda externa. Cuando asumió Macri debía el 36% del PBI, ahora debemos el 168%. Hipotecó el futuro de tus hijos, de los hijos de todos los argentinos cinco veces más. Macri pasará a la historia como el presidente más endeudador de la historia argentina.