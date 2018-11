Once Unidos, entre los tres mejores del país en Sub 15

Una gran actuación tuvieron los chicos de Once Unidos y se subieron al podio. (Foto: Feva)

Tras una nueva semana a puro vóley en el Polideportivo del Complejo Chapadmalal, la rama masculina de Once Unidos se subió al podio en la Copa Argentina de Clubes Sub 15. El elenco de Parque Luro repitió la medalla obtenida en Sub 17 mientras que Mar Chiquita cumplió buenos desempeños con sus representativos en ambas ramas. La consagración en la Copa de Oro para Bell de Córdoba (mujeres) y Libertad San Jerónimo (varones) después de ganarle la final a Trebolense y Ciudad, respectivamente.

Por la rama masculina, Once Unidos venía invicto y lleno de ilusión tras derrotar en tie break a Lomas en un partidazo y luego a Rivadavia. Pero en semifinales se cruzó con Libertad San Jerónimo (luego campeón) y cayó en sets corridos (25-18, 25-21 y 25-11). Los pibes se recuperaron y conquistaron la medalla de bronce al vencer a UEP 56 por 3-1 con parciales de 28-26, 23-25, 25-19, 25-19.

En tanto, Mar Chiquita quedó en el segundo lugar de la Copa de Plata, debajo de River, con quien perdió 3-1 (28-26, 20-25, 25-22 y 28-26). A su vez, el elenco "rojinegro" femenino fue el único representante de la AMV en dicha rama. Las chicas quedaron cerca de levantar la Copa de Bronce al tropezar con Lamarque. Fue derrota 3-1 con parciales de 18-25, 25-21, 25-21 y 25-15.

Desde este domingo proseguirá la actividad del torneo de clubes más importante del país con la edición en Sub 13, bajo la organización de la Federación del Voleibol Argentino (Feva). Mar Chiquita en la rama femenina y Once Unidos en la masculina serán los afiliados a la Asociación Marplatense que estarán en competencia.