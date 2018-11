Se incendió un chalet deshabitado en el barrio Nueva Pompeya: no hubo heridos

foto

video

Un chalet ubicado en Funes al 1000 quedó destruido al 50% producto de un voraz incendio, ocurrido anoche, alrededor de las 23. La vivienda, de 4 ambientes, estaba en venta y no estaba habitada.

Fuentes consultadas por 0223 informaron que el incendio comenzó luego que desconocidos prendieran fuego un colchón en el exterior de la finca. Las llamas rápidamente alcanzaron el alero, el techo de tejas y luego por el resto de la casa. Los daños fueron sobre el 50% de la vivienda, que se encuentra a metros de la avenida Libertad.

Dos dotaciones de bomberos del Cuartel Central debieron intervenir para evitar que las intensas llamas no se propagaran a las viviendas vecinas. Posteriormente, parte del techo se derrumbó, producto del foco ígneo. Al no estar habitado el lugar, no se registraron heridos.