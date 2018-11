Magario: "Vidal no es sensible y es exactamente lo mismo que Macri"

Ella no lo dijo específicamente, pero para muchos el acto del viernes en Mar del Plata fue el lanzamiento de Verónica Magario, intendenta de La Matanza, hacia la gobernación. En su entorno consideran que ella podría ser la candidata del espacio, mientras que el diputado nacional Fernando Espinoza volvería al distrito para garantizar el triunfo en el partido más populoso de la provincia de Buenos Aires.

Tal vez por eso, en la entrevista con 0223 Magario remarca que la gobernadora María Eugenia Vidal "es exactamente lo mismo que Mauricio Macri" y advierte: "Con un gran detalle, ella es mujer y debería ser un poco más sensible".

La jefa comunal de La Matanza asegura que el presupuesto que envió la provincia a la Legislatura sigue los mismos lineamientos que el del gobierno nacional.

-¿Nota que la situación económica se calmó?

-Parece más calma porque el dólar dejó de subir. Pero la realidad es que no hay nada calmo. Los precios siguen aumentando, este principio de mes los supermercados estuvieron vacíos, volvió a subir la nafta. La gente está muy preocupada y un sector de los trabajadores, el sector medio que tenía una capacidad de ahorro y podía irse de vacaciones, ya no llega a fin de mes. Y comienza a gastar sus ahorros o sacar plata de otro lado para poder sostener la vida que llevaba adelante.

La economía no está calma. Simplemente sigue cumpliendo con el ajuste pedido por el Fondo Monetario Internacional. Las tasas vuelan en los bancos y sigue siendo más productivo tener dinero en el banco, especular con la bicicleta financiera, que montar una empresa o sostenerla.

-¿Y cuáles son las consecuencias?

-La situación no es buena en ninguna ciudad ni pueblo de nuestro país. Nosotros recorrimos la provincia, soy presidenta de la Federación Argentina de Municipios y lo mismo que sucede en el Conurbano sucede en el interior. Las fábricas cierran, las actividades económicas regionales cada vez están más deterioradas. Ellos quieren mostrar calma, pero adentro de cada argentino esa calma no está. Hay un grado de violencia, de incertidumbre y de inseguridad muy grande.

-Como conocedora de la provincia, ¿encuentra diferencias entre la gestión de Macri y la de Vidal?

-Intentaron echarle toda la culpa al presidente y decir que la gobernadora no seguía las mismas políticas y era sensible. No es sensible y es exactamente lo mismo. Hay ejemplos: cuando aumentan las tarifas en la provincia es ella la responsable, sigue la misma política. Son exactamente lo mismo.

-¿Qué opina del presupuesto bonaerense?

-La situación en la provincia es caótica. El presupuesto sigue el mismo reflejo que el del gobierno nacional: es más endeudamiento para pagar más deuda adquirida en los últimos dos años, menos presupuesto para la educación, menos presupuesto para la salud. Y cuando vemos que además se nos va a trasladar el costo del subsidio de las tarifas del transporte, de luz, gas y agua a nuestros municipios, donde cada vez hay menos plata, también decimos que el de la provincia es un presupuesto de puro ajuste.

No invierte en trabajo, ni en obra pública, tampoco en la gente. Ajusta en educación y salud que deberían ser los dos grandes pilares que motorizan a la provincia de Buenos Aires. Vidal es Macri y Macri es Vidal, con un gran detalle: Vidal es mujer y debería ser un poco más sensible.

-¿Qué problemas les puede traer a municipios como Mar del Plata y La Matanza este presupuesto?

-Este presupuesto va a traer menos docentes, menos escuelas funcionando. Sigue teniendo la provincia 500 escuelas cerradas y el gobierno provincial no ha puesto un solo peso para el arreglo. Después de lo de Moreno, las dos muertes que ocurrieron, debería haber arreglado todas las conexiones de gas y electricidad que están en una situación peligrosa y no lo ha hecho. No tiene interés en invertir en la educación.

Los hospitales están en pleno cierre. No solo no podemos abrir los que estaban a la espera de ser abiertos, sino que cada vez se reduce más el presupuesto. La provincia de Buenos Aires tiene una situación económica complicada porque fundamentalmente la ha complicado la gobernadora.

-¿De cara a 2019 le gustaría ser candidata a gobernadora?

-Nosotros venimos a construir esto a Mar del Plata, una ciudad a la que le vemos tantas similitudes como al conurbano. Es una ciudad en la que falta el trabajo, donde creció la desocupación, la educación no se privilegia, la salud menos todavía. Por eso venimos a construir un espacio de conjunto para gobernar la provincia de Buenos Aires.