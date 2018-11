Farías gritó en medio de la audiencia: "Yo no la maté, no la violé"

El final del alegato del abogado de la familia de Lucía Pérez Gustavo Marceillac recién terminaba. Los padres de la adolescente de 16 años asesinada en octubre de 2016 permanecían sentados cuando una voz irrumpió. "Me estás pidiendo perpetua de onda porque yo no la maté, no la viole, nada", gritó Matías Farías, sentado en su silla del Tribunal Oral en lo Criminal 1.

El principal acusado del crimen de la adolescente, para quien tanto el fiscal Daniel Vicente como el particular damnificado solicitaron prisión perpetua, hizo escuchar su voz ante el dolor y la indignación de los familiares de Lucía.

Farías fue retirado por las fuerzas de seguridad de la sala y antes de irse volvió a gritar, esta vez más fuerte, que no había asesinado ni matado a Lucía, aquella mañana de octubre de 2016.