Tras su gira por Colombia, Hernán Pari se presenta junto al dúo “Toma Negra”

A semanas de regresar de Colombia, donde estuvo de gira un mes por los más destacados escenarios de las principales ciudades de ese país, Hernán Pari vuelve este fin de semana a presentarse en Mar del Plata junto al dúo de guitarras “Toma Negra”.

La cita es este viernes 16 de noviembre a partir a la hora 22 en El Argentino Bar, en Chacabuco 3627.

Con la compañía de Pedro Carignan en contrabajo, la formación que integra Pari con Esteban Jusid y Lucas Turquie, ambos integrantes de “Toma Negra”, repasará clásicos, pero además compartirá con el público presente parte del material que han seleccionado y están componiendo para avanzar en la grabación de un nuevo disco de tangos inéditos, con músicos invitados.

“Tenemos intenciones de poder grabar a comienzos del próximo año para presentar el material a mediados de 2019”, adelantó Pari, que a continuación trazó un balance de su gira por Colombia.

“La verdad es que fue increíble. Visité tres de las principales ciudades colombianas y en todas fue alucinante el recibimiento y la valorización del público. Pasé por Medellín, donde ya había estado participando del Festival Internacional de Tango. También estuve en Cali, donde me presenté en el programa de TV de Telepacífico y en el Centro Cultural La Matraca, que festejaba su 54° aniversario con la música. Y como frutilla del postre, me subí al escenario en Pereira, en los teatros Confamiliar y Nocturno show, en ambos casos a sala llena. Eso me valió la contratación de la Banda Sinfónica de Pereira, a cargo del maestro Ignacio Ríos, para participar en la gala de la Banda Sinfónica, denominada ´Cantina Latinoamericana´”, contó el artista.