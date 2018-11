Mercedes Morán sobre los abucheos contra Avelluto: “Es algo a lo que los políticos se exponen”

De la inauguración del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el sábado pasado, sobresalió un episodio que recorrió buena parte del país, cuando el Secretario de Cultura en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, resultó fuertemente abucheado al momento de hablar ante los espectadores presentes.

Sobre el incómodo momento para el funcionario de Macri habló este lunes con 0223 la actriz Mercedes Morán, en el marco de la firma de una carta compromiso por la igualdad de las mujeres en el festival.

La reconocida artista argentina evitó cualquier polémica y entendió que lo acontecido "es algo a lo que los políticos se exponen cada vez que hacen una aparición pública".

"Es bastante inmanejable, la gente aprovecha para expresar su conformidad o disconformidad. Y en este caso fue claramente una disconformidad" sumó Morán. "Después siguió todo en un ámbito respetuoso y agradable" valoró la actriz sobre el final.

Morán es una de las principales figuras nacionales en el inicio del encuentro cinematográfico y recibió una distinción por su trayectoria. "Para mí fue personalmente muy lindo, recibí un reconocimiento que me emocionó. Poder abrir el festival con una película dirigida por una mujer es emocionante. Este encuentro tan querido, este festival, es una referencia para todos los que hacemos cine", resaltó.

Sobre el compromiso asumido por las autoridades del Instituto del Cine en pos de la igualdad y la paridad de las mujeres en el festival, la actriz no lo dudó ni un instante: "Me parece genial y necesario, hay que celebrar que este tipo de cosas se formalicen. Hemos venido naturalizando tanto horror que esto es una gran manera de contrarrestarlo. Más allá de los encuentros espontáneos, que son cada vez más multitudinarios, formalizar este espacio en estos lugares es realmente empezar a cambiar las cosas. No me parece casual que suceda en esta edición, que es la primera en la historia del festival dirigida por una mujer", describió.

Para el final, Morán concluyó con un análisis amplio y de vanguardia: "Empiezan a visibilizarse todas esas desigualdades. En el mejor de los casos, cuando las mujeres en general -hablamos del cine porque es lo que nos toca-, pero en cualquier ámbito de trabajo, no es abusada ni maltratada, es tratada de una manera paternalista, lo cual implica que no posee algunas capacidades o cualidades como sí se dice que la poseen los hombres, porque estamos todos dentro de una estructura de un modelo patriarcal, donde el poder y la sabiduría, la inteligencia y la fuerza la tienen los hombres. Así que no hay posibilidades de escapar, más allá de que algunas mujeres hayan podido individualmente trascender, a nivel social es estructural. Este cambio y esta necesidad de igualdad de derechos, es básica para la felicidad de los hombres y mujeres".