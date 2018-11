Comienza la cosecha y los caminos rurales están destruidos: responsabilizan al Municipio

La lluvia que desde el viernes atraviesa Mar del Plata y la zona desnudó la falta de obras en los caminos rurales, que están “destrozados” según manifestaron los productores frutihortícolas. Hay mucha preocupación porque a mediados de diciembre comienza la cosecha y necesitan de buena transitabilidad para comercializar sus productos.

En diálogo con 0223, Ricardo Velimirovich reclamó al Municipio por la falta de obras en un contexto de aumento de tasas del 500% y sin ninguna asistencia por parte del estado provincial.

“Tantos días de lluvia afecta lo sembrado pero todavía no pudimos hacer un diagnóstico. Aunque si tuvimos daños no significativos en los invernáculos por las ráfagas del viento. Pero lo más grave son los caminos, que están destrozados. Arranca la cosecha a mediados de diciembre y no se hizo nada. Solamente el camino que está junto a mi casa y encima se hizo rápido y mal. Pagamos tasas del 500% de aumento y ni siquiera se reparó ni compró maquinaria. Estamos en una situación mas complicada de lo que esperábamos”, analizó el productor rural.

Así de inundado estaba el lunes un camino frente al barrio Santa Paula.

En ese marco, cuestionó que “con el dinero de las tasas y con el dinero que viene de la Provincia por impuestos de Conservación de Caminos Rurales, no se hizo nada y falta un mes para el inicio de la cosecha. Queremos la conformación urgente de una mesa de trabajo con los ediles”.

Por otra parte, reclamó que el gobierno provincial “tampoco no hubo ninguna respuesta económica. Los productores estamos sobreviviendo. Estamos intentando conseguir a través de reuniones con algunos bancos, una línea de crédito con menos tasa de interés. Porque pasa que ahora si sacas un crédito, te terminas endeudando”, concluyó Velimirovich.