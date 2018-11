El director francés Léos Carax: “Mi verdadero link con la Argentina es Astor Piazzolla”

Figuras francesas todos los días en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que dedica su 33º edición a la nación gala como País Invitado de Honor. Este martes fue turno de dar presente para Léos Carax, reconocido director europeo que habló con la prensa sobre Argentina, su admiración por Astor Piazzolla y su relación con París.

“Cuando descubrí el cine y lo entendí, quise estar ahí, me surgió ese deseo. Luego entre los 16 y los 20 años vi una cantidad enorme de cine, sobre todo en la Cinémathèque Française. Entonces empecé a hacer cine como una suerte de devolución a todo eso que estaba descubriendo y que me resultaba inspirador, inclusive las películas mudas”, relató de movida Carax.

El director adelantó el proyecto en el que está trabajando, una comedia sobre una banda de música de dos hermanos. “Cuando vieron una de mis películas en la que usé una canción suya, me llamaron para que hiciera una película basada en su historia. Es genial que me hayan convocado porque siempre quise hacer un musical pero no entiendo de música”, reveló Carax, que no quiso contar de qué banda se trata.

“Antes de mi última película, ví a alguien tocando un acordeón, me compré uno y empecé a tocarlo. Mi verdadero link con la Argentina es Astor Piazzolla. Escuché su música y me compré un bandoneón. Soy consciente de la belleza y lo sorpresivo de esta música”, remarcó a continuación el director.