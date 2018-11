Gilardi: "Lo que falla es la política"

Luego de que fracasara la segunda reunión en el Ministerio de Trabajo de la provincia, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Antonio Gilardi, concurrió a la carpa blanca que los municipales instalaron frente al municipio y señaló que la propuesta del Ejecutivo es "inaceptable".

A su vez, dijo que más allá de las actitudes del secretario de Hacienda Hernán Mourelle, que pretende obtener fondos de distintas áreas, "lo que está fallando es la política que tiene que llevar adelante el Ejecutivo".

Para el referente del STM, el intendente Carlos Arroyo debe ponerse al frente para solucionar un conflicto que "no solo le trae tranquilidad a los trabajadores, sino a la población en su conjunto".

https://www.0223.com.ar/nota/2018-11-14-16-1-0-paritaria-municipal-todos-tenemos-que-hacer-un-esfuerzo-en-una-situacion-asi

Gilardi repasó que la oferta que presentaron las autoridades municipales este miércoles. "La propuesta era un punto más. Tomando la inflación que va a haber en octubre, el municipal está un veinticpico por ciento debajo de la inflación. Es inaceptable que ofrezcan un 8%", razonó el dirigente gremial.

Respecto a los dichos del jefe comunal quien dijo que entendía el reclamo de los municipales pero que no podía comprometerse a pagar lo que no podía, Gilardi dijo que no es un problema de plata sino de voluntad.

"Ellos modificaron el régimen docente, por decreto y mal hecho. Viola la ley de empleado municipal, que dice que los derechos adquiridos no pueden ser modificados en perjuicio del trabajador. Más allá de que hay ordenanzas que reglamentaban el tema. Y dicen que para seguir cobrando lo que cobraban el docente tiene que trabajar dos horas más. Les modifican las condiciones de trabajo. Quiere decir que el problema no es plata. Es una situación caprichosa. Pretenden cambiar un esquema que funcionó históricamente muy bien y no había necesidad de crear un conflicto de esta naturaleza", concluyó.