Tras ser denunciado por estafa, el dueño de una mueblería prometió cumplir con las entregas

Luego de que decenas de personas denunciaran haber sido estafadas por la mueblería "Distribuidora JAZ", a la que le pagaron entre 8000 y 25000 pesos por la compra de sillones, sillas, mesas, entre otras cosas, muebles que nunca recibieron; desde la firma se contactaron con los clientes en las últimas para informarles que desde este viernes comenzarán a acordar fechas de entrega.

La noticia –de la que en muchos casos los damnificados se enteraron a partir de una publicación en la página de Facebook de “Distribuidora JAZ”- no calmó los ánimos de los compradores estados, quienes temen perder el dinero que ya entregaron en concepto de seña. “Me contactaron para avisarme que a partir de hoy se va a poner una fecha para hacer las entregas porque había conseguido otra mueblería les fabricará los muebles”, contó este viernes Lorena, una de las denunciantes. Sin embargo, aclaró: “Hasta que no veamos las cosas, no creemos en nada”.

A su vez, la mujer aseguró que “cada vez hay más damnificados”, incluso, oriundos de otras ciudades de la zona. “Hay gente que entregó 25 ó 26000 pesos por muebles que no sabe si va a tener”, advirtió y reparó en el caso de una compradora de Mar de Ajó, que recibió parte de su compra pero “con los tapizados rotos y escritos”.

En cuanto a la denuncia que radicaron en la comisaría cuarta por esta situación, Lorena dijo que aún están a la espera de que la presentación avance en la justicia.