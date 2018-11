A los 70 años, corrió descalzo y bajo la lluvia de Santa Clara a la Base Naval por el ARA San Juan

Son las 13.40 en la Base Naval de Mar del Plata. Las nubes cargadas de agua, de a ratos explotan y caen sobre las numerosas banderas pegadas al alambrado y que homenajean a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. No es un día más. A la madrugada, la Armada Argentina confirmó el hallazgo de la nave. Los autos pasan y tocan bocina. Turistas del fin de semana largo y vecinos frenan, contemplan el espacio, leen los carteles emocionados y dejan sus flores. Canales de televisión de todo el país realizan sus móviles. A lo lejos, bajando desde la curva ubicada a la altura de escollera norte, se observa la figura de un noble anciano con una bandera y un acompañante. Se trata de Martín Almaso, que por segunda vez y a los 70 años (cumplidos el 10 de noviembre) unió con sus pies descalzos Santa Clara del Mar con la Base Naval, en homenaje a las vidas que ya no están.

"Gracias a Dios llegamos bien, es un placer venir a hacer este homenaje de vuelta, por los 44 héroes del ARA San Juan", comenta a 0223 ni bien frena en el portón de ingreso de la Base. Con la voz entrecortada, descargando la emoción y también el cansancio, agrega: "y gracias también por que los han encontrado". El 17 de marzo pasado, a los 6 meses y dos días del último contacto del submarino, ya había realizado esta proeza. Y, cosas del destino, su intención era volver a correr el pasado jueves, pero el vallado de seguridad por la presencia del presidente Mauricio Macri lo llevó a posponer para hoy el recorrido, sin saber que tendría esta jornada la fuerte noticia del hallazgo.

Acompañado de Andrés, un vecino suyo, Martín partió a las 11.10 de la mañana desde el Monumento a los caídos en Malvinas de Santa Clara del Mar y recorrió los 30 kilómetros con pasión y entrega total: "Mientras viva y mi familia me apoye, seguiré corriendo por los 44 tripulantes", comenta. "Estoy muy contento de haber llegado, mi familia me acompañó, salimos abajo del agua y con frío. Vinimos regulando para que no se endurezcan los músculos", expresó sobre las condiciones de su viaje.

No solo su edad es motivo de admiración, sino el modo en que corrió: descalzo. "Siempre corro así, en honor a Bikila", haciendo referencia a Abebe Bikila, atleta etíope que corrió y ganó descalzo el maratón de los Juegos Olímpicos de Roma 1960).

Almaso trabajó 30 años en la Marina. Luego, se dedicó a realizar todo tipo de trabajos, y se volcó al deporte dando clases de boxeo y también practicando running desde hace 14 años. Vive en el barrio Atlántida de la vecina localidad. "Sé lo que es subirse arriba de un barco, se sufre mucho. Yo trabajé en uno petrolero, que es peor que un submarino", reseña el veterano atleta ante 0223, portando una inmensa bandera repleta de mensajes escritos.

Martín se abraza con Andrés, su vecino. Se saluda con la gente, que sorpresivamente se lo encontró. "No se explica que justo lo hayan encontrado el último día de búsqueda. Ayer estaba convencido que iba a aparecer", dice. Y finaliza en un abrazo a los familiares: "los quiero saludar. Que sigan por el camino de siempre".