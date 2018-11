“Que no se use el tema con un fin político, queremos saber lo que pasó”

Rabia, tristeza, amargura. Esas fueron las primeras sensaciones que sintió Luisa Rodríguez, la mamá del submarinista Ricardo Alfaro, cuando se enteró que la nave del Ocean Infinity había encontrado los restos del submarino ARA San Juan a 800 metros de profundidad.

“Nos sentimos abandonados por el gobierno, el presidente, Aguad. Macri es el jefe de las Fuerzas Armadas. Tuvimos que vernos en la obligación de encadenarnos en la Plaza de Mayo. No nos dio vergüenza, era por nuestros hijos”, relató Luisa.

La mujer remarcó que esa actitud de los familiares le demostró al mundo que pudieron obligar al gobierno a retomar la búsqueda.

https://www.0223.com.ar/nota/2018-11-15-17-7-0-macri-a-los-familiares-del-ara-san-juan-no-los-vamos-a-abandonar-los-vamos-a-seguir-buscando

Luisa dijo que tras el discurso del presidente Macri en la Base Naval Mar del Plata a muchos familiares les quedó la sensación de que “algo” iba a pasar. “Lo escuchamos un montón de veces y él decía que pronto iba a haber novedades”, recordó.

Sin embargo, la madre de Ricardo Alfaro dejó en claro que para los familiares la cosa no termina acá. “Que no se crea el presidente que va a quedar el submarino ahí y no se sepa la verdad. Que no se utilice con un fin político. Queremos saber qué fue lo que pasó”, concluyó.