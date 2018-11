Alvarado quiere volver al triunfo y acercarse a la clasificación

La campaña de Alvarado es casi inmejorable. Porque no sólo supo jugar con sus resultados, sino también con los otros de la zona, que le permiten mantenerse como único puntero a pocas fechas del cierre de la fase inicial, aún habiendo pasado cuatro partidos sin conocer la victoria. La brecha sacada en la primera rueda y la irregularidad de sus rivales, le dan la posibilidad de dar un paso gigante rumbo a la clasificación si logra derrotar esta noche a Deportivo Roca, en su vuelta al ruedo tras la fecha libre, a las 19 en el José María Minella.

Está tranquilo Mauricio Giganti por los resultados, por el funcionamiento en muchos momentos del campeonato y porque ha encontrado un plantel que no es muy largo, pero que tiene buenos rendimientos en la mayoría de sus hombres y eso le permitió rotar sin que el equipo se resintiera. Entonces, no arriesgó a jugadores golpeados o con molestias, fue equilibrando minutos y llega con casi todos los jugadores con rodaje de cara a lo que viene.

Pero antes que nada, y después terminar de soltar al campo a los que todavía no lo hicieron, no quiere dar lugar a sorpresas y busca sellar la clasificación como primero o segundo de la zona al octogonal de la segunda fase que pondrá en juego 2 ó 3 boletos en el Pentagonal que definirá el primer ascenso. Si bien no lo logrará está noche, sí puede dar un paso casi determinante y volver a tomar ventaja de más de un partido sobre su inmediato perseguidor, hoy Sol de Mayo, que goza de fecha libre.

En lo futbolístico, luego del empate ante Villa Mitre en Bahía Blanca, no pudieron trabajar con normalidad Darío Stefanatto y Rodrigo Depetris, por diversas molestias, y por eso descansarán y no son parte de los concentrados. Pero a su vez, están en condiciones de reaparecer Germán Mendoza y Cristian Canuhé, que fueron baja en los últimos encuentros.

Por el lado de la visita, Deportivo Roca llega envalentonado por dos triunfos seguidos que lo sacaron de la parte baja de la zona y lo metieron en la lucha por la clasificación. Sin Prioreschi y Garavano que continúan lesionados, Mauro Laspada podría repetir los once que vencieron a Villa Mitre en el "Luis Maiolino".