Passeri y Ané se quedaron con la primera fecha del Tour Argentino

El quíntuple campeón argentino de surf open Martín Passeri se coronó en la primera fecha del Tour Argentino de Surf al vencer al adolescente Juan Cruz Ruggiero en una jornada espectacular de olas y calor en el sector norte de Playa Grande, Biología. El podio lo completaron el chubutense Marcelo Rodríguez y el local Lucas Santamaría. En damas, Josefina Ané se alzó con el título. Ornella Pellizzari fue segunda, Lucía Cosoleto y Lucía Indurain les siguieron.

El fin de semana largo explotó en Playa Grande, Mar del Plata. El público, las olas y el calor protagonizaron una jornada de pura emoción. Aunque, los verdaderos intérpretes del domingo fueron los surfistas argentinos, que demostraron todo su talento en las olas de Biología.

Con más de 40 años, el mítico Martín Passeri volvió a lo más alto del podio con excedente de experiencia. En semifinales derrotó al patagónico Rodríguez, en una batería de comerse las uñas en la que concretaron el mismo puntuaje de sumatoria de olas, pero Passeri avanzó a la gran final por realizar una de poco más de 9 puntos (la más alta del campeonato). El joven promesa Juan Cruz Ruggiero, que con 16 años se metió por primera vez en la instancia final de una competición Open, había dejado en el camino anteriormente a Joaquín Juarez en cuartos y a Lucas Santamaría en semis.

La final de damas fue disputada y reñida en los primeros minutos. La múltiple campeona argentina Ornella Pellizzari se había posicionado en primer lugar. Seguidamente Josefina Ané consiguió dos buenos puntajes que la colocaron en lo más alto. Indurain y Cosoleto, no consiguieron olas para sumarse a la disputa, por lo que la corona fue para la argentina con mejor ranking mundial en 2018.

El campeón Martín Passeri contó de los momentos vividos durante la competencia, dijo que "fue una emoción ver llegar a Juan a la final. Hace seis años que no ganaba una etapa nacional. El surfing argentino esta creciendo mucho y cada vez se hace más dificil la competencia. Es cierto que 4 de los mejores surfistas no estuvieron presentes que son Santiago Muniz, Facundo Arreyes, Leandro Usuna y Nacho Gundesen. Me motiva seguir entrenando. No quiero perder el norte pensando en el 6to titulo nacional. Ahora en diciembre son los panamericanos en Perú". Con respecto, a las posibilidades de los atletas argentinos de ir a los olímpicos dijo que "creo que Argentina tiene grandes chances de conseguir otra plaza (Santiago Muniz ya está clasificado) para los Panamericanos Lima 2019 y así también de llegar a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020. Espero estar presente en los próximos juegos pero como entrenador, yo me veo un tanto lejos de la competición. Creo que tienen que ir los mejores, que en este momento son Santiago, Lele y Nacho".

El adolescente subcampeón Juan Cruz Ruggiero afirmo que "la final con mi entrenador fue muy linda. Estoy contento con mi resultado; surfie muy bien. Quiero agradecer a todos los que hacen posible la realizacion del circuito, a mi familia y a mis sponsors por el apoyo. Ahora quiero seguir entrenando con Martin y mi preparador físico Sergio Magnani para seguir compitiendo en este circuito Open y también en el Junior".

Luego de la competencia, la marplatense Josefina Ané dijo: "Estoy muy contenta por haber ganado la primer fecha del nacional. Son todas las surfista muy buenas, eso me genera muchos nervios. Ahora a seguir entrenando, tocan los panamericanos. Para el año que viene además, puede que me ausente en algunas fechas locales por ir a competir los internacionales, ese es mi objetivo. Este año pude terminar en el top 50 del mundo y quiero meterme entre las primeras".

Para la próxima edición del Tour Argentino de Surf, se abrirá el período de espera el 3 de diciembre. Se realizará en la ciudad de Miramar en playa a confirmar.