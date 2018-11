Los cuartos se definieron en los 90 minutos

Luego de dos suspensiones, la Liga Marplatense aprovechó el feriado para jugar los cuatro encuentros correspondientes a los cuartos de final del Torneo "Norberto Eresuma", y los equipos no defraudaron. Cada uno con sus virtudes y defectos, los cuatro que tenían ventaja de localía cumplieron con su parte y se metieron en las semifinales. El campeón Círculo Deportivo y Nación lo hicieron con autoridad y poderío ofensivo, Kimberley dio vuelta en el final, y con polémica, el clásico ante San Lorenzo, mientras que General Urquiza terminó aguantando los embates de San Isidro.

Cuando los partidos son de 90', puede pasar cualquier cosa. Quizás, a partir de ahora, que se jugará ida y vuelta, la lógica puede tener un poco más de injerencia y los que son superiores o tengan más jerarquía se impongan en las series. Pero en un encuentro a finish, una jugada, una decisión, puede definir la historia. De todas formas, no pasó, los cuatro que llegaron con ventaja la aprovecharon y sacaron boleto.

Aunque no es lo mismo como pasó el campeón Círculo Deportivo a cómo lo hizo el subcampeón Kimberley. Porque el "papero" se floreó en Nicanor Otamendi y aplastó a El Cañón por 6 a 2, con una actuación superlativa de Enzo Vértiz, autor de tres tantos. De arranque, el equipo de Alexis Matteo sacó ventaja y nunca tuvo en riesgo el triunfo. Por su parte, el "Dragón", invicto y ganador absoluto de la fase regular, estuvo a 8' de quedar eliminado, porque San Lorenzo se puso en ventaja por intermedio de Carrizo en la parte inicial, lo aguantó con las manos de Hernán Álvarez, aguantó aún con 10 por la expulsión de Corbalán y cuando los de Mariano Mignini ya carecían de ideas e iban más con empuje que juego, una aparición, cuándo no, de Marcos Rondanina dejó todo como al principio a los 37' del complemento. El "Santo" sintió el impacto y Kimberley fue con todo para no llegar a los penales, metió muchas veces la pelota en el área y en una de esas, Loscalzo puso la mano, Aquino no dudó y Franco Mañas cambió por gol a 1' del final y generando algunos incidentes, la expulsión del central rojinegro y la bronca de los dirigidos por Mariano Piastrellini que vieron cómo se les escapó un triunfo que tenían controlado y, según ellos, por decisiones erradas del árbitro.

El campeón y subcampeón de 2017, no la tendrán fácil en lo que viene. Se medirán con equipos con mucha experiencia, buen juego y que también fueron protagonistas durante todo el año. Cïrculo espera por General Urquiza, el siempre complicado conjunto del "Tano" Di Fonso, que no luce, pero es efectivo y se sacó de encima al duro San Isidro con un 2 a 1 en cancha de River. Barros y Flores marcaron para el "tricolor", mientras que Gallego había anotado el empate parcial para los de Leo D'Urso. Por su parte, Kimberley se medirá con Nación, que llegó a su cuarta semifinal consecutiva y quiere cortar esa racha y dar un paso más, meterse entre los dos mejores e ir por el soñado título. De la mano de Luis Machado, los "bichos azules" fueron creciendo en la última etapa del certamen y están mostrando una buena versión en los playoffs. Sin brillar, despacharon al combativo Los Andes/Batán a pura contundencia. Agustín Jeréz en dos oportunidades y un golazo de Emanuel Ogas, le dieron el 3 a 0 sobre los de Marcelo Marín.

El próximo sábado, se empezarán a definir los finalistas. Primero en River y en Nación, las vueltas en Otamendi y el "José Alberto Valle". Todo puede pasar, lo único seguro, es que se vienen semifinales para alquilar balcones.